La conselleria de Sanitat acaba de confirmar tres nous casos de pigota dels micos a la Comunitat Valenciana. Amb aquesta última actualització del nombre de pacients, la Generalitat Valenciana ha detectat en total 522 casos positius d'aquesta malaltia en tot el territori des que es detectara el primer contagi.

Per províncies, la de València continua sent la que més positius per pigota dels micos acumula, amb 280 casos. Després està Alacant, amb 194, i molt per darrere Castelló, amb només 14. A més, Sanitat ha detectat 34 pacients positius més entre els no residents.

Tots els positius han sigut detectats mitjançant una prova PCR positiva entre pacients amb simptomatologia compatible amb la pigota dels micos o bé per haver estat en contacte amb contagiats ja diagnosticats.