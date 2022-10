Aviva celebra Sant Dionís a Burjassot

Un any més, l’Ajuntament de Burjassot celebra Sant Dionís, el dia de l’amor valencià. Ho farà amb el repartiment d’unes targetes als forns i pastisseries del municipi, perquè, amb aquestes, els comerciants a càrrec d’aquests establiments puguen obsequiar els clients que acudisquen aquests dies a comprar la tradicional mocadorada, i, al mateix temps, perquè la clientela puga dedicar la mocadorada, amb aquestes targetes, a les persones que estimen.

Seguint amb la línia adoptada en anys anteriors i impulsada per les regidories de Promoció del Valencià, dirigida per Manuela Carrero, i Igualtat, dirigida des de l’Alcaldia i amb el suport de la Regidoria de Comerç, que dirigeix Rosa Coca, la campanya aprofita la celebració de l’amor per a recordar maneres saludables d’estimar i apreciar tant la nostra parella com la nostra llengua. El revers del disseny d’enguany esmenta, com a bons tractes cap a la parella, el tracte digne, l’escolta activa, la comunicació i el respecte a la intimitat. Quant a maneres de valorar la nostra llengua, es destaquen l’aprenentatge d’aquesta per a aquelles persones que encara no la coneixen, l’ús indistint en tots els àmbits de la vida diària independentment de prejudicis lingüístics, la transmissió familiar de generació en generació i la dignificació de la llengua fent-ne ús i fent complir els drets lingüístics dels valencians i valencianes.

L’Ajuntament de Burjassot, per mitjà d’AVIVA, ha apostat enguany per un disseny simpàtic per a les targetes, protagonitzat per una maduixa i una taronja que representen la tradició valenciana de l’obsequi de dolços de massapà amb formes de fruites variades.