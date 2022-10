Ucraïna s’uneix a la candidatura d’Espanya i Portugal per al Mundial 2030

La candidatura d’Espanya i Portugal per a albergar el Mundial de futbol masculí de l’any 2030 tindrà també seus a Ucraïna, segons han confirmat aquest dimarts Luis Rubiales, Fernando Gomes i Andriy Pavelko, presidents de les dues federacions ibèriques i de la ucraïnesa, en una roda de premsa a la seu de la UEFA, a Nyon (Suïssa).

“Les dues federacions van comunicar la seua intenció a la UEFA, que ens va mostrar tot el seu suport. El futbol és molt més que futbol, és compromís i inspiració”, han reivindicat els presidents federatius

Durant el mes de juliol, l’RFEF va anunciar els 15 estadis espanyols que aspiren a ser triats com a seus: Balaídos a Vigo, Riazor a la Corunya, El Molinón a Gijón, San Mamés a Bilbao, Anoeta a Sant Sebastià, La Romareda a Saragossa, Camp Nou i Cornellà-El Prat a Barcelona, Nou Mestalla a València, Santiago Bernabéu i Metropolitano a Madrid, La Cartuja a Sevilla, La Rosaleda a Màlaga, Nueva Condomina a Múrcia i Gran Canaria a Las Palmas.

Portugal, per la seua banda, hi aportarà tres estadis: els dos de Lisboa (A Luz i José Alvalade) i O Dragao de Porto.

La candidatura ibèrica té moltes paperetes per a acollir la cita mundialista. Unes opcions que van augmentar considerablement quan el Regne Unit i Irlanda van decidir retirar-se de la pugna per a acollir conjuntament l’Eurocopa de 2028.

Els rivals

A falta de confirmació oficial, la principal competidora d’Espanya, Portugal i Ucraïna serà una candidatura formada per quatre països de Sud-amèrica: l’Argentina, el Paraguai, l’Uruguai i Xile. The Times va anunciar fa unes setmanes que hi havia converses sobre una possible candidatura conjunta d’Egipte, Grècia i l’Aràbia Saudita.

Des de l’RFEF, però, conten que cap altre país europeu entrarà en lliça, atés el clar suport de UEFA a la candidatura ibèrica, una candidatura que comptarà amb el suport dels països de la península aràbiga, inclosa la mateixa Aràbia Saudita, per tal que la candidatura que lidera al costat de Portugal isca triada l’any que ve com a seu definitiva del Mundial de 2030.