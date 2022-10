Zona verda de Russafa: Ribó demana als no residents que usen el transport públic

La posada en marxa de les zones taronja i verda de Russafa, que reserven més de 1.300 places d’aparcament per als residents i que ha deixat els carrers del barri semibuits, no sembla preocupar l’alcalde de València, Joan Ribó, que ha demanat als qui ara no poden aparcar en la zona que usen el transport públic. Al seu judici, els ciutadans “han d’acostumar-se al fet que la zona d’aparcament dels barris siga per als veïns i treballadors”, perquè només d’aquesta manera, afirma, “es contribueix a fer ciutats més sostenibles”.

Des de dilluns passat, gran part del barri de Russafa està pintat amb zones taronja, en les quals hi ha preferència per als residents però que també poden usar altres persones a uns preus elevats; i zones verdes, d’ús exclusiu per a residents. En total, s’oferien 1.300 places, però hui dia a penes s’han donat 350 permisos, la qual cosa fa que la major part de les places d’aparcament, carrers sencers, estiguen buits. I, mentrestant, centenars de persones no poden aparcar al barri i han d’eixir-se’n a les zones perifèriques. Això ha provocat les queixes dels veïns, per la poca informació i el retard de les targetes; i també dels hostalers i comerciants, que temen que la gent no vaja al barri. Joan Ribó, però, ho veu clar. És un canvi de tendència. Al seu judici, els carrers del barri han de servir per a aparcar els veïns, i la resta d’usuaris del cotxe haurà de deixar-lo a casa i agafar el transport públic. És la manera, diu, de fer ciutats més sostenibles.