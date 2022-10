Gesmed crea les beques Mónica Pont

La Fundació Gesmed, dirigida a finançar projectes d'investigació, llança per segon any consecutiu una beca d'investigació. En aquesta ocasió rep el nom de Mónica Pont, en honor a l'atleta valenciana, onze vegades internacional i que continua tenint el rècord de la marató femenina.

«He de reconéixer que quan em va contactar Joan Ignasi Pla -president de la Fundació Gesmed- per a parlar-me sobre el projecte de la beca, que volien posar-li el nom d'un esportista reconegut, va ser per a mi un gran honor. Soc una persona molt vinculada a l'esport, no sols pel fet d'haver sigut esportista d'elit, sinó també per ser llicenciada en Educació Física. Per a mi la part d'investigació quant a l'educació física em sembla una cosa molt important. Estic molt contenta i emocionada», assegura Mónica Pont, que va guanyar en el seu moment la Marató a Rotterdam, va fer la seua millor marca a Osaka en 1996 (2.27.53) i va ser olímpica a Atlanta. Després de lesionar-se en la de Viena en el 2000, es va acomiadar de la marató. Ara resideix a Itàlia, treballa com a mànager d'atletes i encara gaudeix d'aquell triomf que va canviar la seua vida. Aquestes beques tenen l'objectiu d'impulsar la tasca investigadora al voltant de l'impacte de l'exercici físic en la salut de les persones majors i fomentar el desenvolupament de nous coneixements que puguen aportar solucions innovadores a escala social i assistencial. La fundació sense ànim de lucre premiarà amb 6.000 euros el treball guanyador.

La convocatòria, el termini d'inscripció de la qual començarà en breu, està dirigida a estudiants que desenvolupen una investigació, durant el curs acadèmic 2022-2023, en el camp de l'activitat física i l'esport en relació amb les diferents dimensions de l'envelliment actiu i/o la dependència. La sol·licitud podrà presentar-se a títol individual o des d'un grup d'investigació, però serà necessari que l'estudiant compte amb un contracte predoctoral. La beca de la Fundació Gesmed servirà per a donar suport a joves investigadors i investigadores en la seua tasca d'impulsar la generació de coneixement al voltant de l'envelliment actiu com a estratègia per a millorar la vida de les persones majors.

Per al president de la Fundació Gesmed, Joan Ignasi Pla, «és un honor que la Beca Fundació Gesmed duga el nom de Mónica Pont, ja que simbolitza els nostres valors i posa en valor la importància de l'envelliment actiu a través de l'activitat física i l'esport».