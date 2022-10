Rafelbunyol comptarà amb un servei de mediació de conflictes

L’Ajuntament de Rafelbunyol ha posat en marxa un nou servei de mediació de proximitat, Mediapro, per a afavorir la solució de controvèrsies i evitar procediments judicials.

“Amb aquest servei, acostem la justícia a la ciutadania. Una eina que de segur afavorirà l’entesa entre els veïns i veïnes, sense arribar al procés judicial”, afirma Fran López, alcalde de Rafelbunyol.

Aquest servei d’ajuda a la ciutadania s’ha pogut realitzar amb el suport econòmic de la Conselleria de Justícia i se centrarà, principalment, en la mediació familiar, comunitària i la intermediació hipotecària. Es tracta d’un mètode alternatiu de resolució de conflictes que té com a objectiu que les dues parts arriben a un acord i evitar, així, la via judicial. Estarà atés per personal professional del Jutjat de Pau.

L’atenció serà a la sala d’audiències del Jutjat de Pau els dijous en horari altern de matins (9 a 14 hores) i vesprades (16 a 20 hores). L’atenció serà amb cita prèvia, telefonant al número 961410100 (extensió 1).