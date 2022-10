Pirategen el compte d’Isabel Bonig en Instagram i demanen que la voten com a ‘influencer’

“Hola, aquest és el meu compte privat, estic en un concurs per a un lloc d’ambaixador com a influencer en línia, pots votar per mi?”. És el missatge privat enviat a través d’un compte d’Instagram d’Isabel Bonig. O, almenys, suposadament vinculat a Isabel Bonig, perquè té el seu nom i la seua foto. No obstant això, el missatge és fals, com ha advertit en Twitter l’exdirigent del PPCV. “No soc jo qui envia aquest missatge per Instagram! Ni demane amistat ni publique en Instagram. De fet, no utilitze aquesta xarxa i algú es fa passar per mi”, ha dit Bonig, que ha demanat denunciar el pirateig del compte.

📢 ¡No soy yo quien envía este mensaje por @instagram! Ni pido amistad ni publico en #instagram. De hecho, no la uso y alguien se hace pasar por mí. Ayudadme a denunciarlo para que no siga adelante. #cuentaHackeada #virus #hackeada Y gracias a todos por vuestra ayuda 🙏 pic.twitter.com/2gCZFT7NgR — Isabel Bonig (@isabelbonig) 12 de octubre de 2022