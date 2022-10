El conseller de Sanitat no descarta la tornada de les mascaretes en interiors si repunta la covid

Seran obligatòries de nou les mascaretes en interiors? Aquesta és la gran pregunta que tothom es fa a les portes de la primera tardor de convivència amb la covid-19 i sense mesures de prevenció obligatòries, més enllà d’usar la mascareta en el transport públic i en els centres de salut.

Just ara que algunes comunitats estan apostant fins i tot per retirar aquesta obligatorietat en el metro o els autobusos, el conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, no ha descartat que s’haja de tornar a prendre mesures com en mesos anteriors. Tot dependrà, com ha explicat aquest matí, de la incidència i de les complicacions que genere el coronavirus en el sistema sanitari.

“Anirem adaptant-nos a les circumstàncies. Si es mantenen les actuals, continuarem igual, i si no, la ponència d’alertes ens indicarà si és necessari incrementar l’ús de les mascaretes en altres zones”, ha dit aquest matí a preguntes dels periodistes.

Si bé és cert que Mínguez no ha volgut posicionar-se obertament en aquest debat, sí que és cert que, de paraula i d’actes, el conseller ha mostrat, des de la seua presa de possessió, que ell és un “defensor acèrrim”, com ha dit aquest matí, de l’ús responsable de la mascareta. De fet, aquest matí, ha demanat als membres de la premsa que la usaren durant la seua compareixença, que s’ha fet en un lloc “mal ventilat”.

“No és obligatòria però....”, ha començat a dir a la premsa el conseller, que ha recordat que ell era un defensor de fer-ne ús, i més ara “que ve la grip i probablement hi ha un augment de la covid”. Cal recordar que, des que es va retirar l’obligatorietat d’usar-les, des del Ministeri de Sanitat s’ha demanat un “ús responsable” de les mascaretes, sobretot a les persones majors i vulnerables quan es troben en situacions de risc com ara llocs mal ventilats o en aglomeracions, encara que són poques les persones que segueixen la recomanació.

Analitzar el perquè de la saturació en Urgències

D’altra banda, Mínguez ha assegurat que la Conselleria de Sanitat analitzarà el perquè de la saturació en Urgències que estaven patint hospitals com el de la Ribera, per exemple.

Segons el conseller, aquesta situació es dona “en molts hospitals i estem analitzant si hi ha un dèficit en els circuits o una hiperdemanda” per part dels usuaris, ha explicat. Cal recordar també que, en aquests moments, hi ha una activitat en els quiròfans molt alta (per a alleugerir les llistes d’espera) i que, en moltes ocasions, la demanda de llits per a les persones operades complica el fet d’acomodar els pacients que necessiten un llit provinents d’Urgències.