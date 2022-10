Rishi Sunak ja és primer ministre britànic: "Venen temps de decisions difícils"

El nou primer ministre conservador britànic, Rishi Sunak, va dir aquest dimarts que la prioritat del seu Govern serà "l'estabilitat econòmica" i retornar "la confiança" al Regne Unit, i va advertir que venen "decisions difícils".

Sunak es va dirigir a la nació des de les portes de la seua residència oficial, en el número 10 de Downing Street, després de rebre l'encàrrec de formar un executiu del rei Carles III, que prèviament va acceptar la dimissió de la primera ministra que eixia, Liz Truss, al palau de Buckingham. El dirigent de 42 anys i el primer hindú a ocupar el càrrec, hereta un Partit Conservador dividit, l'economia a la vora de la recessió i el conflicte amb la Unió Europea pel protocol d'Irlanda del Nord del Brexit.

Sunak va declarar que el Govern de Truss "va cometre errors" i va sostindre que ell ha sigut triat pel seu partit "per a arreglar-los", una tasca que comença "immediatament". Va assegurar admirar "el noble objectiu" de la seua antecessora de voler promoure el creixement al Regne Unit, però va assenyalar que "va fallar" la seua estratègia, que advocava per grans retallades d'impostos sense detallar com es reduiria el deute, la qual cosa va sembrar el caos en els mercats financers.

"Ara mateix, el nostre país afronta una profunda crisi econòmica", va afirmar Sunak, amb expressió seriosa, per a afegir que, a l'hora de buscar solucions, "mostrarà compassió", com ho va fer, va apuntar, en introduir el programa de protecció de l'ocupació quan era ministre d'Economia durant la pandèmia. "El Govern que dirigisc no deixarà a la pròxima generació, als seus fills i nets, un deute que vam ser massa febles per a pagar nosaltres mateixos", va manifestar.

Sunak va dir que unirà el seu partit i el país "no amb paraules, sinó amb actes" i va prometre treballar "dia rere dia" per a complir amb els ciutadans, que no obstant això no han tingut l'oportunitat de votar-lo en unes eleccions generals. "Aquest Govern tindrà integritat, professionalisme i responsabilitat en tots els àmbits", va dir el nou primer ministre, en un esforç per distanciar-se dels mandats dels seus dos predecessors, Boris Johnson i Truss, als que no obstant això va retre tribut.

Sunak va assegurar que no se sent "intimidat" pel repte que afronta i va mantindre que respectarà les promeses fetes en el manifest electoral amb el qual Johnson va guanyar per majoria absoluta en 2019. "Soc conscient de l'alt càrrec que he acceptat i espere estar a l'altura de les seues exigències. Quan es presenta l'oportunitat de servir, no pots qüestionar el moment, només la teua disposició", va afirmar. Sunak hi va afegir que guiarà el país "cap al futur", posant l'interés nacional "per damunt de la política".

Es preveu que el nou primer ministre comparega demà davant el Parlament, després d'iniciar possiblement aquest dimarts la formació del seu gabinet de ministres. La primera prova de foc arribarà el 31 d'octubre, quan el Govern presentarà el seu pla fiscal a mitjà termini, amb mesures per a equilibrar les finances públiques.

Mentrestant, l'oposició en bloc demana que se celebren unes eleccions generals anticipades per a donar als ciutadans l'opció de decidir el seu futur, després de tindre tres primers ministres conservadors diferents en menys de dos mesos.