Extingeixen un greu incendi en una nau de productes apícoles de Salem

Va ocórrer ahir, cap a les quatre menys quart de la vesprada. Un greu incendi va afectar una nau on es guardaven productes apícoles com ara pròpolis, així com molts elements fabricats amb materials de gran capacitat inflamable com ara fusta. Les fonts consultades confirmen que s’hi van produir prou danys i els efectius mobilitzats van haver d’usar també una màquina retroexcavadora per a remoure les restes. La tipologia dels materials emmagatzemats va ocasionar que les flames es propagaren amb celeritat. No s’hi van haver de lamentar danys personals.

El Consorci de Bombers va mobilitzar fins al lloc dels fets dotacions d’Ontinyent, Xàtiva i Gandia, a més de bombers voluntaris de Vallada, un sergent d’Alzira, un coordinador forestal del Consorci i unitats de les brigades forestals.