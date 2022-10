Al voltant de 1.000 persones van participar en la IV marxa solidària contra el càncer de Xàbia, aquest diumenge.

Des de primera hora del matí els participants es van concentrar en l’avinguda Jaume I i van seguir un entrenament de zumba, per a posteriorment iniciar la caminada pel Primer Muntanyar fins al passeig de l’Arenal. Una vegada allà, calia tornar al Port.

Després d’arribar a la meta hi va haver un sorteig amb regals per als participants donats per diferents empreses.