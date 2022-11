Fi als embossaments: obri el tercer carril d’entrada de la carretera de Barcelona després de quatre anys d’obres

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha obert a la circulació el tercer carril d’entrada a la ciutat de València per la V-21, carretera de Barcelona. Així ho han confirmat fonts de la Delegació del Govern, que asseguren que en les pròximes setmanes s’obrirà el tercer carril d’eixida i que abans de finalitzar l’any estarà pintat el carril bus-VAO (vehicles d’alta ocupació) en els dos sentits.

L’ampliació de la V-21 a un tercer carril es considera vital per a acabar amb els embossaments en hores puntes, tant d’entrada com d’eixida, a València. La seua construcció, no obstant això, va generar polèmica per ocupar part de l’horta i per ser suposadament contrària a les noves tendències en matèria de mobilitat. És per això que es van buscar fórmules per a conjugar els interessos de totes les parts i finalment es van mantindre els tres carrils deixant-ne un, el de la part esquerra, tant d’entrada com d’eixida, per a transports públics i vehicles d’alta ocupació, és a dir, que porten almenys dues persones.

Doncs bé, aquests treballs, el pressupost dels quals ha superat els 23 milions d’euros, han arribat a la seua fi quatre anys després del seu inici i hui mateix s’ha posat en marxa la reobertura progressiva d’aquesta ampliació de la V-21. Aquest matí ha quedat obert el tercer carril d’entrada a la ciutat i en les pròximes setmanes s’obrirà el d’eixida. Finalment, abans de final d’any es marcaran els carrils esquerres com a carril bus-VAO, des de la ITV de Massamagrell fins a l’entrada a València, amb la qual cosa quedarà completa aquesta operació. El treball de senyalització d’aquests carrils s’anirà fent a la nit per a reduir al màxim les molèsties al trànsit; malgrat això, des de la Delegació del Govern ha demanat disculpes públiques per les molèsties que sempre generen aquest tipus d’obres.

Respecte al medi ambient

“Aquesta és una gran obra que suposa una fita en la inversió del Govern d’Espanya en els accessos a la ciutat de València –ha dit la delegada del Govern, Pilar Bernabé–, una obra que ha suposat una inversió de 23 milions d’euros i que ha intentat atendre les demandes de totes les administracions i els col·lectius”. “Hem intentat –continua– que fora una obra respectuosa amb el medi ambient i amb el territori, però sobretot una obra innovadora en la mobilitat urbana i interurbana, una obra que tindrà en el carril bus-VAO un referent a escala nacional, ja que és un dels pocs carrils d’aquestes característiques que es veuran en zones interurbanes i que millorarà moltíssim la mobilitat de totes les persones que entren i ixen de València per la V-21”.

L’objecte d’aquest projecte, segons Pilar Bernabé, “sempre ha sigut transformar la V-21 en una infraestructura moderna, accessible i respectuosa amb el nostre medi ambient”.