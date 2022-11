El govern municipal demana a Catalá (PP) que declare els ingressos que percep de la universitat que va privatitzar

Les acusacions del Partit Popular a regidors socialistes per les seues retribucions extraordinàries fora de l’Ajuntament semblen haver-se girat en contra seua. Tant el vicealcalde de València, Sergi Campillo, de Compromís, com el regidor socialista Borja Sanjuán han exigit a la portaveu dels populars, María José Catalá, que declare els seus ingressos com a professora associada en la Universitat Internacional de València (VIU), universitat que, segons diuen, ella mateixa va privatitzar quan era consellera d’Educació amb el govern d’Alberto Fabra. D’entrada, ja qüestionen l’ètica de treballar per a una entitat que ella va passar a mans privades.

En l’actualitat, María José Catalá és portaveu del PP en l’Ajuntament de València, síndica del PP en les Corts Valencianes, professora associada en la Universitat Internacional de València (VIU) i col·laboradora de la Universitat Cardenal Herrera. No obstant això, en la seua declaració oficial a l’Ajuntament només consta el salari que percep com a portaveu municipal, que ascendeix a 74.659 euros, la qual cosa ha deslligat la reacció en contra de l’equip de Govern.

El vicealcalde Sergi Campillo “s’ha sorprés” de l’“altíssima ocupació” de María José Catalá, que l’“obliguen a perdre’s moltes votacions del Ple”. I ha recordat que la portaveu del PP té l’obligació de “declarar totes les retribucions que percep per diferents entitats públiques i privades en les quals exerceix les seues tasques”. El vicealcalde també qualifica de “poc ètic” treballar per a una universitat que ella va privatitzar quan era consellera d’Educació.

Sorpresa general

Per part seua, el regidor socialista Borja Sanjuán, que va ser un dels qüestionats pel PP llavors també per ser professor associat de la Universitat, ha mostrat sorpresa perquè la portaveu popular “oculte les retribucions que percep d’una universitat que ella mateixa va privatitzar quan era responsable de la Conselleria d’Educació”. “Em sorprén que quan pregunten a algú què cobra (entrevista en A Punt), no sàpia dir-ho. Crec que totes les persones que ens estan escoltant saben el que cobren de nòmina, el dia que l’ingressen i els recursos amb els quals compten. Per això, és més que sorprenent que no sigues capaç de respondre el que cobres, que no ho hages declarat i que, a més, no aportes cap mena de claredat i esquives la resposta. Crec que hauria d’aclarir-ho perquè és com menys sospitós que no declare les retribucions que rep d’una universitat que va privatitzar personalment quan era responsable de la Conselleria d’Educació. I no sé si també tindrà algun problema de compatibilitat per a estar en dues universitats alhora. Són coses que la senyora Catalá hauria d’aclarir”, ha manifestat a preguntes dels periodistes en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern.

“Em sorprén que quan pregunten a algú què cobra, no sàpia dir-ho”

“Crec, a més, que això se suma a una sèrie de despropòsits del Partit Popular en matèria de retribucions perquè aquesta mateixa setmana hem escoltat el senyor Mazón dir que li sembla que hauria de congelar-se el sou del president de la Generalitat quan cobra 10.000 euros més que ell”, ha continuat Sanjuán, que també ha criticat la patrimonialització de les institucions de la dreta: “Crec, sincerament, que el problema és que la dreta se sent amb la capacitat de dir a tot el món el que ha de fer perquè la resta, a judici seu, no tenim dret a ocupar les institucions i ells, per contra, poden fer el que siga de manera irregular i de manera poc transparent, ocultant els seus moviments. Perquè, en aquest cas, o ens ha enganyat amb el fet que està de professora o no ens està contant el que cobra. Així que o malament o malament, ja que ella, ells, es creuen que tenen dret a dir a la resta el que han de fer perquè la resta, per a ells, som intrusos en les administracions”, ha dit.

“Doncs bé, la mateixa transparència que ella reclama ara té el problema que l’ha d’aplicar a si mateixa. I veurem si és capaç d’aplicar-la. Crec que estaria molt bé que, com que és una resposta que es pot donar molt fàcilment, d’ací a una estona qualsevol li poguera preguntar i ens diguera què està cobrant de les diverses universitats on treballa i si té la compatibilitat per a totes aquestes, ja que crec que és un element també molt interessant”, ha finalitzat.