L’AMPA del CEIP número 2 de San Antonio de Benagéber denuncia que el centre funciona amb llum d’obra

Les queixes continuen al CEIP número 2 de San Antonio de Benagéber. Ara, l’Associació de Mares, Pares i Alumnes ha alertat que, dos mesos després d’haver començat les classes, el centre educatiu segueix connectat a un generador elèctric d’obres, ja que no ha sigut donat d’alta en la xarxa elèctrica corrent. No obstant això, el consistori assegura que el contracte es va signar la setmana passada i prompte es farà efectiva la connexió: no es dilatarà més enllà de la setmana que ve.

Així ho ha garantit l’alcalde del municipi, Enrique Santafosta, que va fer les degudes consultes a la regidora d’Educació i al tècnic municipal de Contractacions. Va assegurar que està “tot signat i a punt” perquè el col·legi puga funcionar de manera autònoma pròximament. A més, l’alcalde reconeix la “complicació” del contracte que han hagut de signar perquè se’ls exigia la contractació “de la resta de comptadors del municipi”. “No hi havia empreses que volgueren donar d’alta només aquest comptador, i hem hagut de canviar la resta”, assenyala. Aquest contratemps, sumat a la lentitud de l’Administració, han sigut dos motius determinants per a aquesta tardança. No obstant això, en l’AMPA no donen crèdit a la situació que viu l’alumnat a causa de les deficiències que el centre encara arrossega. Primer, va ser la falta de professors; després, el material didàctic i el fet de plantar-se en el mes de novembre sense el xec-llibre. L’última denúncia versa sobre l’electricitat que percep el col·legi, ja que asseguren que es produeixen “apagades constantment”. Santafosta no té constància d’aquesta circumstància, “més enllà que haja pogut succeir alguna vegada”, però res suficientment greu perquè el centre deixe de funcionar. A més, les famílies també posen el crit al cel perquè la Conselleria de Sanitat encara no ha fet la preceptiva visita a les cuines del col·legi per a poder posar en marxa tota la infraestructura, la qual cosa impossibilita l’elaboració d’aliments allí. Ni la inspecció ni el subministrament de gas, ja que, per a tindre’n, és Sanitat qui ha de garantir que la instal·lació és l’adequada. També alerten de l’estat del pati, on falta encara la instal·lació d’una coberta que faça ombra als menors en les hores recreatives.