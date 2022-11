Els clubs s’uneixen a la Marató de València

Marató València Trinidad Alfonso va desenvolupar ahir el ja tradicional acte d’agermanament amb els clubs elit de l’esport valencià que va tindre lloc en l’oficina All in One de CaixaBank al carrer de les Barques.

A l’acte van assistir el vicepresident de la SD Correcaminos, Vicente Sanz; Quico Catalán, president del Llevant UE; Javier Solís, director corporatiu del València CF; Fernando Roig Nogueroles, conseller delegat del Vila-real CF; Víctor Luengo, director de Relacions Externes del València Basket, i Felipe Pulido, director comercial Banca d’Empreses en CaixaBank. També van ser presents el regidor d’Esports, Javier Mateo; el director de la Fundació Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, i el president de la SD Correcaminos, Paco Borao. Felipe Pulido, en nom de CaixaBank, entitat patrocinadora de la prova, va donar la benvinguda a la Marató de València: “Ens bolquem amb la marató, a través de diverses accions com el nostre club Runners CaixaBank o el nostre punt d’animació. Amb la Fundació La Caixa donem suport a les categories adaptades en la marató i també al voluntariat”. En representació de Correcaminos, Vicente Sanz va afirmar: “Convide tots al fet que el dia 4 de desembre estiguem tots ací, corrent, animant...”. El president del Llevant UE, Quico Catalán, va destacar que la marató “és la gran festa de la ciutat, anime tots els llevantins que animen”. Javier Solis, en representació del València CF, va donar les gràcies a la Marató de València: “Igual que nosaltres, porta el nom de València a tot el món”. Fernando Roig Negueroles, del Vila-real CF, va destacar: “la Marató té un gran reconeixement i simplement he de donar l’enhorabona”. Víctor Luengo, en nom del València Basket, va destacar la marató com a “representant de la cultura de l’esforç”. Tots els representants dels clubs van rebre una samarreta commemorativa de la Marató, igual que el Runners CaixaBank.