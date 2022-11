Tornen les pluges a València

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) preveu aquest dijous en l’oratge a València intervals nuvolosos amb predomini de núvols alts. Concretament, hi haurà intervals de núvols mitjans i alts, més abundants en la meitat nord; durant la primera meitat del dia s’espera nuvolositat baixa a l’interior. Les temperatures mínimes aniran en lleuger descens, però no tindran a penes canvis. Les màximes aniran en descens a Castelló, en ascens a l’interior de València i sense canvis importants en la resta. El vent serà fluix de component oest, amb intervals de component sud en el litoral en les hores centrals del dia. Temperatures amb canvis lleugers predominant els descensos.

Aquest dijous hi haurà més sensació de calor, fins i tot s’arribarà als 24 graus en les hores centrals del dia. La temperatura més baixa serà de 17 graus, en l’última part del dia.

Tornen les pluges

L’Aemet preveu per a aquest divendres pluges a València. Entre les 6 i les 12 hores hi haurà un 10 % de probabilitat de pluges a València. Entre les 12 i les 18 hores hi haurà un 20 % de pluges a València. La probabilitat de pluja desapareixerà en tot el cap de setmana fins al dilluns, dia en què s’espera un 65 % de pluges a València.