Sanitat obrirà en 2023 huit hospitals de dia per a diabetis a la C. Valenciana

Les persones que pateixen diabetis –són 600.000 a la Comunitat Valenciana– han aconseguit que la Conselleria de Sanitat atenga una reivindicació de deu anys arrere que suposarà una gran millora assistencial per a combatre els efectes d’una malaltia que creix de manera exponencial. L’any que ve es crearan huit hospitals de dia de diabetis a la Comunitat Valenciana.

Els fons econòmics estan consignats a través d’una partida blindada en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2023, i també s’ha proveït la dotació de personal propi per a prestar aquest nou servei sanitari. Parteix inicialment amb un endocrí, un podòleg i un professional d’infermeria, encara que també es pretén incorporar la unitat de peu diabètic i cirurgia vascular.

El primer d’aquests centres específics per a les persones que pateixen diabetis començarà a funcionar el pròxim mes de febrer i la resta ho aniran fent de manera progressiva. Tots aquests estaran en espais habilitats per a aquesta finalitat dins dels mateixos hospitals de referència o centres d’especialitats. Però les ubicacions concretes estan encara per determinar.

Els tècnics estan valorant tots els condicionants partint de la premissa que el servei ha de prestar-se en l’entorn més pròxim de la població a la qual ha d’atendre. En aquest cas, la cosa lògica seria que cada província (Alacant, València i Castelló) disposaren almenys de dos hospitals de dia de diabetis.

Antiga reivindicació

No és la primera vegada que la Federació de Diabètics de la Comunitat Valenciana (Fedicova) i els metges endocrins plantegen aquest projecte a les autoritats sanitàries buscant, sobretot, afrontar la patologia amb un tractament multidisciplinari. Però la falta de voluntat política havia impedit fins hui que la petició fora atesa. Una sensibilitat que, no obstant això, sí que ha demostrat el nou conseller de Sanitat sis mesos després d’assumir el càrrec. Per al doctor Miguel Mínguez, “els nous hospitals de dia de diabetis i les unitats de peu diabètic suposen un gran avanç en el tractament d’aquesta malaltia i en la millora de la vida dels ciutadans que la pateixen. Gràcies a aquests nous recursos podrem actuar de manera preventiva per a evitar úlceres i altres conseqüències de la diabetis en les persones”, destaca.

En aquests nous centres es proporcionarà una assistència integrada al diabètic que es mantindrà tot el dia i, fins i tot, amb un seguiment per via telemàtica. A Andalusia i Catalunya ja s’han implantat, però la resta d’Espanya manca d’aquesta prestació.

La decisió del Consell ha sigut rebuda per Fedicova com “un gran assoliment al qual han de seguir uns altres per a garantir una cura plena del pacient diabètic”. Així ho ha indicat el president, Fernando de la Torre, per al qual aquest nou recurs permetrà abordar la patologia des de la prevenció i la revisió periòdica i directa.

“L’exploració dels peus és fonamental i de manera reglada no s’ha fet mai en els diabètics del tipus 2, i de manera esporàdica en els del tipus 1, encara que el protocol estableix que cal fer-la”, explica el responsable de Fedicova atribuint aquesta disfunció a la falta de personal sanitari, entre altres.