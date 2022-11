L’economia valenciana continua sense recuperar-se de les tres crisis dels últims 15 anys

No han sigut gens bons aquests últims 15 anys per a l’economia valenciana. L’època ha sigut turbulenta perquè s’han encadenat tres crisis des de 2007: la gran recessió, la covid i la inflació agreujada per la invasió russa d’Ucraïna. En aquell temps, el PIB per capita de l’autonomia en 2021 era un 5,3 % inferior al de 2007, mentre que la incidència a Espanya havia sigut inferior, ja que la contracció en aquest àmbit territorial va ser del 3,7 %.

Però n’hi ha més. La distància que separa la Comunitat Valenciana de la renda per habitant d’Espanya ha augmentat del 10 % en 2007 al 12 % en 2021 i ha retrocedit dues posicions en l’escalafó nacional, en baixar del lloc desé al dotzé, amb la qual cosa se situa prop de les autonomies més pobres del país i s’allunya de les més riques. Conclusions Les dues conclusions figuren en l’informe “Situació i reptes de l’economia valenciana” que ha presentat el director d’investigació de l’Institut Valencians d’Investigacions Econòmiques (IVIE), Joaquín Maudos, en el V Congrés d’Economia Valenciana que ha tingut lloc aquest matí a la capital del Túria, organitzat per la Generalitat, la patronal CEV i els sindicats UGT i CCOO en col·laboració amb l’IVIE. El document assenyala la baixa productivitat de la major part del teixit productiu com la principal feblesa de l’economia valenciana i conclou que, per a convergir amb les regions més riques, cal augmentar aquest paràmetre. El document proposa dues vies: orientar l’especialització cap als sectors més productius i augmentar la qualitat dels factors utilitzats, la qual cosa, entre altres, exigeix més esforç inversor en capital en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). L’IVIE considera que la millora de la productivitat exigeix col·laboració de les empreses i les administracions públiques. També, que la inversió en intangibles i en capital humà marquen l’estratègia per a millorar la baixa productivitat de l’economia valenciana, un 5 % inferior a la mitjana espanyola. Esperança Malgrat tot l’anterior, Maudos i el seu equip veuen un raig d’esperança en els últims temps: “L’evolució més recent convida a un cert optimisme”, ja que la bretxa amb la mitjana espanyola “s’està acurtant des de 2019”. “L’economia valenciana fa clars progressos”. Per exemple, el PIB autonòmic creix per damunt del d’Espanya o cau a un ritme inferior en els trimestres més durs de la pandèmia. El mercat de treball valencià es mostra més dinàmic que el de la mitjana nacional. Així mateix, les exportacions valencianes en l’acumulat anual creixen lleugerament per damunt de les espanyoles: (un 25,1 % per un 24,7 %). Clar que la taxa d’inflació i l’infrafinançament autonòmic són factors de “preocupació”. En aquest context, l’IVIE crida a maximitzar els beneficis potencials dels fons europeus Next Generation.