La Hope Run Gandia recapta prop de 13.000 euros per a la investigació del càncer de mama metastàtic

La Hope Run Gandia presencial 2022 ha resultat un èxit. La carrera solidària, en què cada quilòmetre ha sumat recursos per a la investigació del càncer de mama metastàtic, ha aconseguit recaptar 12.784 € per a aquesta finalitat.

Un total de 602 participants es van donar cita aquest passat diumenge en el passeig marítim de la platja de Gandia, en què va acumular un total de 3.428 km en 572 hores de carrera.

La societat no va defraudar i, amb aquesta finalitat, tot el món es va implicar al màxim. Per a tots els que no van córrer, encara es pot participar en les modalitats en línia i dorsal zero.

Aquest projecte, que reuneix esport i investigació, anirà destinat al finançament de l’estudi Hope de la Fundació Solti, el primer del territori nacional liderat per pacients amb aquesta malaltia.