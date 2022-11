Malestar i decepció en l’EPA de Canals pel bloqueig de les obres

El boicot de l’oposició municipal de Canals a l’increment de preus que paralitza l’última fase de les obres de la nova escola d’adults (EPA) ha desencadenat la reacció de la comunitat educativa del centre, cansada d’esperar per a tindre unes instal·lacions en condicions que s’eternitzen en el temps.

A través d’un comunicat que s’ha fet públic aquest cap de setmana, l’equip directiu de l’EPA i el claustre docent ha expressat el “malestar” i “decepció” pel vot en contra del PSPV i el PP a la modificació de crèdit plantejada per l’equip de Govern de la localitat –a proposta dels tècnics– per a desbloquejar l’actuació i ajustar-la al nou escenari de preus, després que la licitació de l’últim contracte d’obres quedara deserta per falta d’empreses interessades a executar-les amb el pressupost inicialment marcat per l’Administració.

Com ja va informar aquest diari dissabte, l’oposició municipal va qüestionar el cost que estan tenint els treballs, així com la ubicació, i va demanar esperar per a incorporar la nova partida de l’EPA en el pressupost de 2023. L’executiu de Compromís els va acusar de bloquejar intencionadament la intervenció. Per a la cúpula directiva i el professorat de l’escola d’adults, cap de les posicions manifestades en el Ple per socialistes i populars “afavoreix que es porte avant un projecte que està aprovat des de fa més de 5 anys: paralitzar-lo en aquests moments repercuteix en el fet que una altra vegada el servei que ofereix el centre de formació de persones adultes es quede en situació de precarietat pel menyspreu que rebem des de l’oposició que ocupen aquests dos partits polítics”.

L’escola d’adults és un servei competència de l’Ajuntament de Canals, que està obligat a garantir així unes instal·lacions adequades i en condicions per als vora 400 alumnes que en aquest curs acudeixen al centre. Des de l’EPA recorden que són un centre coordinador del projecte Gradua’t Intercomarcal, avalat per la Conselleria d’Educació amb una subvenció per a ser un PIIE (projecte d’investigació i d’innovació educativa) i que, gràcies a això, un total de 133 alumnes d’altres municipis de la comarca com l’Alcúdia de Crespins i Moixent, al costat d’altres 12 poblacions de la Vall d’Albaida, podran obtindre el graduat d’Educació Secundària en els centres de les seues localitats.

Humitats, instal·lacions antigues i robatoris

“Ens agradaria que els actuals representants d’aquests dos partits (PSPV i PP) visitaren l’escola, i comprovaren de primera mà en quines condicions estem impartint les classes en un centre que, en primer lloc, no compleix amb els requisits que exigeix Conselleria per qüestions de mesures de les aules, adaptabilitat, manca de serveis...; i, en segon lloc, tota la comunitat educativa està convivint amb humitats, una instal·lació elèctrica antiga que dona problemes durant els mesos de més fred, una ubicació allunyada del nucli urbà, la qual cosa dificulta l’assistència a l’alumnat més major del poble i és carn de canó per a delinqüents, ja que hem patit ja diversos robatoris”, continua el comunicat de l’equip directiu i el claustre de l’EPA.

Des del centre recalquen que el projecte de condicionament de l’edifici de l’antiga Casa de la Cultura de Canals com a nova escola d’adults compleix amb el que demana la Conselleria, per la qual cosa endarrerir-lo o paralitzar-lo sota arguments com que les despeses són molt grans o que haurien de buscar-se altres alternatives, “és un despropòsit per part de l’oposició”, tenint en compte que ja s’ha invertit una forta quantitat de diners en el complex i que les obres fa anys que estan iniciades.

"La població mereix un servei educatiu de qualitat, durant quasi 40 anys ha sigut uns dels nostres objectius: la millora del centre a escala d'infraestructura, del mateix procés d'aprenentatge i dels recursos humans. Esperem que els nostres polítics locals assumisquen la responsabilitat que tenen en la millora de l'EPA", recalca la comunitat educativa en el comunicat.