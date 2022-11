Més de 500 persones participen en la marató d’entrevistes de treball de Xirivella

Més de 500 persones van participar divendres passat en una marató d’entrevistes de treball que va tindre lloc en el Centre Jove de Xirivella. La jornada, organitzada pel consistori i que portava com a lema “Som talent”, va congregar 23 empreses, algunes d’aquestes de la zona i d’altres especialitzades en ocupació, que han publicat més de 120 ofertes de treball. De 9 a 14 hores s’han dut a terme més d’un miler d’entrevistes. “Segons les nostres estimacions, més de 60 sol·licitants d’ocupació han eixit amb un lloc de treball en aquesta jornada”, assegura Alberto Heredia, organitzador de “Som talent”.

“El moment econòmic, malgrat totes les incerteses, és bo. La Comunitat Valenciana es troba en màxims històrics d’afiliació i ocupació. El mercat laboral mostra senyals de robustesa i dinamisme. És un bon moment per a buscar i trobar un treball. I ací hui teniu l’oportunitat d’aconseguir el que esteu buscant”, afirma l’alcalde Michel Montaner, que va ser present en l’inici d’aquesta marató.

A més de les entrevistes, aquesta jornada dedicada a l’ocupació es va complementar amb una sèrie d’activitats i conferències paral·leles en les quals les persones interessades van aprendre com crear un currículum d’alt impacte, van rebre formació sobre com orientar el futur professional, van descobrir les claus per a fer una bona entrevista de treball i van conéixer la importància d’aportar un punt diferencial al seu perfil per a aconseguir una ocupació. Unes xarrades impartides per personal expert en la matèria.