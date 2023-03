La plusmarca de Gayà en la Roja

Luis de la Fuente ho té fàcil. Alinear d'inici José Luis Gayà en la selecció espanyola és assegurar-se com a mínim l'empat. O guanyes o empates. El capità del València no sap el que és perdre amb la Roja des que va debutar en 2018. Quasi cinc anys després, el de Pedreguer no coneix la derrota en els 18 partits oficials que ha disputat com a internacional absolut. Una ratxa que va començar amb Luis Enrique, va seguir durant el parèntesi de Robert Moreno i ara pot continuar de la mà del nou seleccionador nacional.

Els números de Gayà amb la Roja són quasi perfectes. El valencianista acumula 13 victòries i 5 empats des que va debutar un 11 de setembre de 2018 en la golejada (6-0) a Croàcia en un partit corresponent a la fase de grups de la UEFA Nations League. Cap selecció ha tombat el combinat nacional amb el ‘14’ en l'onze titular. Va guanyar Croàcia dues vegades (una en l'Eurocopa), Alemanya, Portugal, Suïssa, Gal·les, Geòrgia, Romania, Bòsnia, Malta i Illes Fèroe per dues ocasions. A més, va empatar contra Portugal dues vegades, Països Baixos, Alemanya a Stuttgart amb gol seu i Grècia. L'últim partit que va disputar Gayà amb la selecció va ser el passat 27 de setembre de 2022 en la victòria contra Portugal (0-1) que donava accés directe a la Final Four de la UEFA Nations League que se celebrarà entre el 14 i el 18 de juny de 2023 (semifinal contra Itàlia). Per a trobar l'última derrota de Gayà amb la Roja cal remuntar-se al seu últim partit de la seua etapa en la Sub-21. El de Pedreguer va caure derrotat (1-0) en la final de l'Europeu de la categoria de 2017 contra l'Alemanya de Gnabry amb Albert Celades com a seleccionador. Balde, dues derrotes El seu company i competència en el lateral esquerre, Alejandro Balde, no pot presumir d'aquesta ratxa. El blaugrana va caure derrotat en la tercera jornada de la fase de grups del Mundial contra el Japó i en els huitens de final contra el Marroc setmanes després de la traïció de Lucho.