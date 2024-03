La missa funeral per les víctimes de Campanar serà dilluns que ve de vesprada

La missa funeral en memòria de les víctimes de l’incendi que ha tingut lloc al barri de Campanar de València se celebrarà dilluns que ve, 11 de març, a les 19.30 hores, a la catedral de València. Serà presidida per l’arquebisbe Enric Benavent Vidal. Està previst que a l’eucaristia assistisquen, a més dels familiars i persones acostades, les principals autoritats tant de l’Ajuntament de València com de la Comunitat Valenciana, així com representants del Govern, com ja va avançar Levante-EMV fa uns dies.

L’arquebisbe de València ha dirigit una carta a la diòcesi perquè tinga “una mirada de fe davant de la tragèdia”. “La majoria de les víctimes mortals havien sigut batejades a l’església catòlica i les seues famílies han decidit acomiadar-se d’elles celebrant els seus funerals segons els ritus de la litúrgia de difunts de l’Església”, assenyalava Benavent.

Orar pels difunts

“Celebrarem una eucaristia, per a orar pels difunts, demanar a Déu que concedisca a les seues famílies la fortalesa necessària per a afrontar esta situació dramàtica i mostrar, d’esta manera, la proximitat i la solidaritat de tots els cristians amb ells”, subratllava la màxima autoritat de l’Església valenciana. “Encara que no puguem evitar la creu que estan vivint, els volem ajudar a portar-la des del consol de la fe i l’esperança cristiana”, remarca.

“En circumstàncies com esta es manifesta també el millor que hi ha en el cor de l’ésser humà: el testimoniatge dels qui han arriscat la seua vida per a salvar la dels altres; la solidaritat d’associacions i institucions presents a la nostra ciutat que han obert els seus locals per a acollir als afectats i oferir-los el que necessitaven en els primers moments”, destaca.

En la mateixa línia, Benavent insistix en la “professionalitat dels cossos de seguretat i de tots els servidors públics que no s’han limitat a fer el seu treball, sinó que ho han fet amb un autèntic esperit de servici i entrega; i la unitat que han mostrat les autoritats polítiques de la nostra societat en esta situació”. “Els cristians no podem oblidar-nos d’estos esdeveniments sense fer una reflexió sobre el que hem viscut. Ens hauríem de preguntar si els valors sobre els quals construïm la nostra existència són els verdaderament importants”, raona.

Essencial en la vida

“Si fórem conscients del que és essencial en la vida de les persones, segurament moltes coses a les quals donem importància, no ens semblarien tan imprescindibles, i, per contra, valoraríem més el que de veritat importa; no actuaríem tantes vegades pensant en el nostre interés, perdonaríem més, ens relacionaríem com a verdaders germans, no hi hauria divisions per coses secundàries, i el nostre món seria millor”, continua en la seua missiva.

“Mirar a Crist"

“Que estos esdeveniments ens moguen a ser ferment de fraternitat en el nostre món”, emfatitza Benavent, per a qui, en moments com este, “els creients no podem deixar de mirar a Crist, i convidar a tots a dirigir-li una mirada de fe i amor”. “Esperem que els que han perdut la vida ara estaran units a Crist participant del goig de la seua resurrecció”, afirma en clau ja més religiosa.