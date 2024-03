Els preus dels hotels es disparen en Falles

L'ocupació hotelera a la ciutat de València va a l'alça a mesura que s'acosta la setmana fallera i els preus de l'hostalatge també ho fan. El preu de les habitacions d'hotel ha experimentat enguany una pujada general d'un 5 %, apunten en el sector, encara que en Falles els preus es disparen. El cap de setmana de Falles, 16 i 17 de març pròxim, el preu d'una habitació d'hotel de tres estreles se situa vora els 200 euros, i en hotels de més categoria o més cèntrics, situats en zones com les Torres de Serrans, una nit està ja en 300 euros.

L'Associació d'Hostaleria de la Platja de Les Arenes, on hi ha diversos hotels i on estan les famoses arrosseries de la platja del Cabanyal, parada quasi obligada per als turistes, diu que l'ocupació per a les Falles se situa ja al 90 % en hotels, entre estos el Neptú, de quatre estreles. Les terrasses ja tenen tancades el 75 % de les reserves. L'any en els allotjaments hotelers del passeig marítim de València ha començat bé, en relació a l'any passat, que ja va ser molt bo, explica el responsable de comunicació de l'Associació d'Hostaleria de la Platja de Les Arenes, José Miguel Bielsa. El preu de les habitacions en esta zona en temporada mitjana se situa en 85-90 euros, però el mes de març ja ha pujat a 120 euros i a setmana fallera s'eleva a 250 euros, desdejuni inclòs.

La Unió Hotelera de València, per la seua banda, preveu que l'ocupació en els establiments de la ciutat durant les Falles 2024 supere "amb escreix" el 80 %, xifres d'ocupació similars a les de l'any passat, quan es va situar en un 85 % i va arribar durant el cap de setmana a pics del 95 %, pràcticament ple total. Les Falles d'enguany podrien ser de rècord, segons ha declarat a Hosteltur el president de l'Associació Empresarial Valenciana, Miguel Jiménez. "Els hotels tenen reserves al 80 % i és possible que alguns ja estiguen superant eixes xifres, crec que arribarem quasi al 100 %", ha manifestat el president de l'Aevav.

L'oratge, a més, acompanyarà en la setmana fallera, encara que la pluja amenaçarà este divendres i el dissabte l'arribada de les peces dels monuments als carrers i places. A partir del diumenge, s'espera una millora de l'oratge amb temperatures per damunt dels 19 graus. El dijous 14 i divendres 15 de març tornen els núvols i la possiblitat d'arruixades a la ciutat, que desapareixen per als quatre dies següents, per la qual cosa el cel estarà ras per a l'Ofrena a la Mare de Déu dels dies 17 i 18 de març, i la cremà del 19 de març.