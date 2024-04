Els bombers forestals demanen el cessament del regidor del PP que va anomenar “gos manter” al seu portaveu

El Comité Autonòmic del Servici de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat Valenciana ha demanat el cessament de Javi González, regidor del Partit Popular i assessor en la Diputació de València, per les publicacions que este va compartir, dimecres passat, en el seu perfil en la xarxa social X, atacant el seu portaveu, Miquel Férriz, a qui va qualificar de “gos manter”.

Cal destacar que estes publicacions van ser eliminades poques hores després que el seu propi cap, el president de la Generalitat Valenciana i líder dels populars en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, li fera una estirada d’orelles i ordenara la retirada “sense matisos” d’una publicació de la qual no compartia “ni la forma ni el fons”.

Si bé des dels sindicats van agrair el gest del cap del Consell, consideren que és insuficient reprovar les publicacions de González en les quals qüestionava la professionalitat de Ferriz i l’atacava amollant-li: “Tira pal monte gos mantero” i “8 años sin convenio y tapadito que estabas. Ahora sales a ladrar. Treballa, gos mantero (eso seguro que lo has entendido)”, per entendre-les com “una de les demostracions més lamentables de nepotisme i menyspreu institucional”.

“No és digne de representar el municipi”

Des de les sis seccions sindicals dels Bombers Forestals (CGT, SPPLB, CCOO, UGT, EMAD i CSIF) entenen que estos insults “traspuen un inexcusable menyspreu institucional i polític contra un col·lectiu que ha pagat amb la vida de molts companys i companyes la ferma defensa de les vides i el patrimoni natural amenaçades en cada incendi forestal”. Per als sindicats, és inadmissible “que una persona que percep 50.000 euros anuals de les arques públiques ataque un company que lluita contra el foc i altres emergències per menys de 29.000 euros bruts a l’any i, per extensió, tot el cos de bombers i bomberes forestals”.

Comunicat dels sindicats de bombers / LEVANTE-EMV

És per això que han emés un comunicat conjunt en el qual reproven unànimement l’actitud del regidor popular i demanen “el cessament immediat” de González “per considerar que esta persona ha demostrat àmpliament no ser digna de representar la voluntat d’este municipi de l'Horta Nord i molt menys tindre la capacitat ni la sensibilitat adequada per a assessorar de cap manera la Diputació de València”.

