Detingut el sospitós de provocar almenys sis incendis a la marjal de Gandia

La Policia Local de Gandia ha aconseguit identificar i detindre un home de 66 anys sospitós d’haver provocat almenys mitja dotzena d’incendis en la zona de la Marjal de la Safor, una zona humida especialment protegida. En alguns d’eixos incendis han hagut d’actuar aeronaus del Servici d’Extinció de la Generalitat, atés que, a més del mal al medi natural, és més que evident el risc que comporta per a béns i persones.

Davant de la reiteració d’estos focs, la proximitat del punt d’origen entre estos i les evidències que havien sigut provocats, la Policia Local gandienca va recaptar testimoniatges de persones que es trobaven en els voltants quan sorgien les flames i, amb eixa valuosa informació, va procedir a muntar un dispositiu d’agents i patrulles que recorrien l’espai natural i les zones urbanes que l’envolten.

El divendres passat, quan un dron de vigilància sobrevolava la zona de la partida de la Rodona, es va detectar una persona la descripció de la qual coincidia amb el perfil dibuixat per alguns dels testimonis.

La càmera del dron va permetre a la Policia seguir-li els passos i comprovar com s’endinsava, acompanyat d’un gos, en la zona on confluïxen la carretera de la Séquia del Rei i el carrer dels Degans. Els agents van veure que l’individu s’ocultava entre les canyes i, instants després d’allunyar-se, començava a eixir fum. Eixe relat és el mateix que es va donar en anteriors incendis produïts en esta zona del litoral gandienc.

Quan es va tindre constància d’estos fets, diversos vehicles de la Policia Local es van endinsar pels camins per a tancar-li el pas i, finalment, van poder detindre el presumpte incendiari, un home de 66 anys resident al Grau de Gandia, a qui se li atribuïxen almenys sis focs que, durant les últimes setmanes, han afectat la zona.

Segons ha pogut saber este periòdic, quan la Policia va sorprendre el presumpte incendiari portava una caixa de mistos i un paquet amb mocadors de paper, element que deixava encés al costat de l’herba seca que trobava perquè prenguera l’incendi.

En jornades de vent intens

Diversos dels focs que han causat l’alarma a la platja i al Grau de Gandia s’han produït en jornades de vent intens, la qual cosa també és un factor que tenen en compte els piròmans quan duen a terme estes accions.

Del detingut, a qui es va prendre declaració com a imputat de delictes d’incendi, ja s’ha informat als jutjats de Gandia, al qual se li han entregat els informes que l’incriminen. Ara ha quedat a l’espera que siga citat per l’autoritat judicial perquè responga dels fets que se li atribuïxen.

Esta successió d’incendis a la marjal de Gandia recorda molt al que ha ocorregut al Parc Natural del Saler, a València, on també se sospita d’un piròman que aprofita jornades d’intens vent per a calar-li foc a la devesa i generar així una catàstrofe ecològica.

En tots dos casos, es tracta de zones ambientalment molt sensibles, d’enorme valor ecològic i envoltades d’urbanitzacions, raó per la qual, tant l’Ajuntament de València com el de Gandia, han posat tots els mitjans necessaris per a previndre’ls i, òbviament, tractar de trobar els autors dels focs.

