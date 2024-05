La JLF de Xàtiva manté fins al 20 de maig la incògnita sobre la presidència

La Junta Local Fallera de Xàtiva tancava anit a les 21:30 hores el termini per a presentar les candidatures a presidir l’entitat fallera, després d’esgotar-se el mandat de dos anys de Celia Gorrita, però fins al pròxim dia 20 no es coneixerà els candidats o candidates a dirigir la màxima entitat fallera xativina. La presidenta en funcions, que es va convertir fa dos anys en la primera dona a dirigir la JLF de Xàtiva, no va voler revelar ahir a este diari si optava a la reelecció, però va deixar entreveure que podria presentar-se per a seguir, si resulta triada, altres dos anys més. Fonts de l’entorn de Gorrita també van apuntar que esta optaria a reeditar el càrrec, encara que no ho van voler confirmar.

La junta gestora de la JLF de Xàtiva, que dirigix l’entitat després de la dimissió de Celia Gorrita el passat 29 d’abril, i que s’encarrega del procés electoral per a l’elecció de la nova junta executiva, ha fixat per al pròxim 20 de maig l’assemblea extraordinària en la qual es procedirà a l’obertura dels sobres amb les candidatures presentades, en cas que n’hi haja. Segons ha explicat la secretària de l’entitat, Yolanda Pérez, el 20 de maig s’obriran les pliques i “si només hi ha una candidatura, en eixa mateixa assemblea es votarà l’elecció. Si hi ha més d’una candidatura, es presentaran en les 19 comissions falleres per a una posterior votació”. En cas que no es presente cap candidatura, el president nat de la Junta Local Fallera, l’alcalde de Xàtiva, en este cas, Roger Cerdà, “obrirà un termini d’una setmana per a veure si es presenten candidatures”, afig Pérez. Els estatuts de la JLF de Xàtiva assenyalen que, si no es presenta cap candidatura, “l’assemblea general proposarà noms de fallers o falleres que puguen ser vàlids com a presidents i es procedirà a fer una votació entre els proposats”. Després d’això, el president nat de la JLF “oferirà el càrrec a les persones votades seguint l’orde del nombre de vots rebuts”.

Sobre la presentació de possibles candidatures, Yolanda Pérez expressava ahir que “sempre hi ha elucubracions sobre diverses candidatures, però fins que no s’òbriguen els sobres està tot en l’aire”. La secretària de la Junta Local Fallera de Xàtiva manifestava que “gent preparada hi ha. Hi ha molta gent amb il·lusió, però per al càrrec cal dedicar molta faena i temps”. Preguntada per la possible candidatura de Celia Gorrita, que es va prendre un període per a reflexionar si es presentava a la reelecció, la secretària no va voler manifestar-se sobre este tema, encara que Yolanda Pérez, que ha format part de l’equip que ha acompanyat Gorrita estos dos últims anys al capdavant de l’entitat fallera, interpel·lada sobre si mantenien la il·lusió per continuar, obria un halo de llum sobre la qüestió i afirmava que “ens mou treballar per les falles, perquè el col·lectiu faller i les falles de Xàtiva cresquen. Hi ha il·lusió i ganes de mostrar a la gent el treball de les falles, que no creguen que només és tabola i festa”.

En els 15 dies en què ha estat obert el termini per a presentar candidatures han sonat noms de representants de comissions com Sant Jaume, Sant Jordi, República Argentina o Benlloch. També ha tornat a aparéixer el nom del qual va ser president de la JLF entre 2003 i 2015, Javier García Paños, que com en altres ocasions ha declinat presentar-se i ha afirmat que la seua etapa al capdavant de l’entitat fallera ja ha passat.

