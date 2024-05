Un mes d’espera per a una anàlisi de sang al Clínic de València

L’espera per a fer-se una anàlisi de sang és de quasi un mes en el departament de l’Hospital Clínic de València, segons una denúncia realitzada per Intersindical Salut. En esta, es destaquen dos raons clau: la falta de personal en la plantilla de tècnics superiors, i l’augment de peticions, que s’ha incrementat en quasi un milió des de l’any 2022. Llavors, es va atendre 8.090.305 peticions, enfront de les 8.975.999 actuals, conseqüència de l’envelliment de la població.

A més d’estes dos raons, des del sindicat, expliquen que s’han implantat nous protocols i rutes assistencials, les quals fa més laboriós el procés. Es dona en diagnòstics per a gammapaties monoclonals (renal, cardíaca, neurològica i dermatològiques), per a malalties autoimmunes o els cribratges hormonals.

Tot això “sense un reforç de les plantilles de professionals”, critiquen, alhora que proposen que el pressupost per a l’externalització de part de la labor de genètica a un laboratori privat, “podria destinar-se a la contractació de tècnics superiors”.

Peticions del sindicat

Intersindical reclama, a més, la instauració de la figura del coordinador tècnic superior, un dels “acords firmats en l’anterior legislatura”, però que l’actual Conselleria “no ha pres en consideració”.

Segons el comunicat, el departament ha creat un torn de treball en el laboratori a les vesprades, però amb el mateix personal. Per esta raó, “es queden sense analitzar al voltant de 300 mostres, ja que la plantilla no dona l’abast”. I parlen, novament, de les prioritats pressupostàries. “Des que governa el PP, les diferents direccions d’Infermeria, Econòmica i Mèdica han augmentat en dos subdireccions cada una; en canvi, diuen que no hi ha pressupost per a poder solucionar esta situació”, assenyala.

Davant d’esta situació, Levante-EMV ha intentat comprovar amb la Conselleria de Sanitat sobre l’espera i possibles solucions sobre este tema, encara que de moment no s’hi ha pronunciat.