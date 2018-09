La candidatura de Carmena espolea al resto de partidos a fijar sus candidatos

El anuncio de Manuela Carmena de repetir como candidata a la Alcaldía de Madrid ha espoleado al resto de partidos políticos de la Comunidad y del Ayuntamiento de la capital para designar sus candidatos e iniciar sus procesos de primarias, en los casos en los que son necesarias.

Sólo la formación morada ha concretado quiénes formarán al frente de sus candidaturas -a Carmena le acompañará como candidato a la Comunidad Íñigo Errejón-, aunque la alcaldesa parece querer desvincularse de la 'marca Podemos' y repite insistentemente que se presentará encabezando una "plataforma", distinta a Ahora Madrid pero también abierta a cualquier persona que se identifique con la izquierda, incluidos militantes del PSOE.

Plataforma, eso sí, que también estará sujeta a primarias, aunque ahí también quiere desmarcarse Carmena, que ha anunciado que el proceso de elección interna de candidato se llamará "participatarias", que, a su juicio, es "mucho más que primarias" porque se abrirá a la intervención de todos los madrileños.

Sea de una forma u otra, lo cierto es que la rapidez de Podemos en nombrar a sus dos candidatos (y ambos bien conocidos por los madrileños) fuerza al resto de partidos a moverse y designar también en breve sus candidaturas.

El PSOE tiene hecha la mitad de sus deberes, y ya sabe que Ángel Gabilondo repetirá como candidato a la Comunidad de Madrid, después de que se sometiera a un proceso de primarias internas.

Falta solo que los socialistas decidan quién aspirará a sentarse en el despacho de la Alcaldía de Cibeles, y las quinielas no parecen apostar por la actual portavoz, Purificación Causapié, sino más bien por un rostro -preferentemente femenino y militante socialista- que sea muy conocido por los madrileños.

Parecen descartadas dos exministras cuyos nombres sonaron con fuerza en su día: Beatriz Corredor y Cristina Narbona.

Lo que sí ha hecho ya la dirección del PSOE madrileño es proponer a Ferraz que las primarias para elegir al candidato a la Alcaldía de la capital sean el 17 en primera vuelta y la segunda, el 24 de noviembre.

Y su secretario general, José Manuel Franco, ya ha advertido que quien lidere la lista será un candidato ganador, porque su partido no quiere ser "comparsa" de Manuela Carmena.

Ciudadanos y PP, por su parte, tienen toda la tarea por hacer.

La formación naranja no ha anunciado en qué momento designará a sus candidatos, que han de pasar indiscutiblemente por un proceso de primarias que se celebrará con toda probabilidad en diciembre o enero.

No obstante, los actuales portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento, Ignacio Aguado y Begoña Villacís, no han ocultado nunca su deseo de repetir como cabezas de lista, y aunque se han escuchado rumores sobre fichajes "estrella" para otros escenarios, como Manuel Valls para la Alcaldía de Barcelona, no se ha filtrado ningún nombre para Madrid.

Y el PP es el partido que, a día de hoy (y después de que Carmena desvelara su futuro inmediato) copa más titulares de prensa, tras la reciente elección de Pablo Casado como presidente del partido y encargado de decidir los cabezas de lista a las comunidades autónomas y de las alcaldías más relevantes, como la de la capital.





Sonoras salidas



Tanto el presidente regional, Ángel Garrido, como el portavoz en el consistorio, José Luis Martínez-Almeida, están en sus puestos tras las dimisiones respectivas de las dos cabezas de lista para las elecciones de 2015: Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre.

Candidatas con un gran peso mediático y muy conocidas entre el electorado, cuya salida deja al PP en la tesitura de escoger entre perfiles menos reconocibles pero más técnicos y conocedores de la realidad madrileña, o nombres mucho más conocidos aunque ajenos a la política regional y municipal.

Garrido y Martínez-Almeida, que han declarado su voluntad de ser cabezas de lista, cumplen con el perfil técnico, ambos entregados a su labor en la Comunidad y en el Ayuntamiento aunque sus rostros sean menos habituales para los ciudadanos.

Ángel Garrido, con todo, tiene el 'hándicap' de haber apoyado a María Dolores de Cospedal y no a Pablo Casado en las primarias del PP nacional, pero a su vez la ventaja de llevar cuatro años en primera línea del Gobierno regional (primero como número dos de Cifuentes y luego como presidente), y de ofrecer un perfil "técnico" que, poco a poco, intenta cambiar por un perfil más político que le abra las puertas a liderar la candidatura.

Y Martínez-Almeida, por su parte, aún se tiene que dar a conocer entre los madrileños pero ha recibido en las últimas semanas el respaldo de dirigentes del PP de la confianza de Pablo Casado, como la portavoz del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, que en una entrevista llegó a decir que tiene "todas las papeletas para ser candidato".

Para ayudar a deshojar la margarita el PP ha puesto en marcha una encuesta para saber cómo conocen y valoran los ciudadanos a Garrido y Martínez Almeida, y también su opinión sobre otras personas del partido o vinculadas a él, como podrían ser los exministros Isabel García Tejerina, Rafael Catalán, Fátima Báñez o el alcalde de Boadilla del Monte y secretario de Política Local del PP, Antonio González-Terol.

Éste último, por cierto, que además de formar parte del núcleo de confianza de Casado durante este verano ha llamado la atención entre las filas populares al dejarse ver en distintas localidades de la región, lo que ha llevado a pensar en su voluntad de ser candidato a la Comunidad, aunque él lo haya negado.

De concretarse los aspirantes de todos los partidos antes de navidad, Madrid vivirá una de las precampañas electorales más largas, con todos sus candidatos "en la carretera" a medio año de la cita con las urnas