El Senado da luz verde a que 100.000 discapacitados intelectuales puedan votar

El pleno del Senado ha aprobado por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) que permitirá el voto de personas con discapacidad intelectual, una situación que afecta a más de 100.000 en todo el país.

El texto, que ha sido aprobado por el trámite abreviado de conocimiento directo, completa así su tramitación parlamentaria y va directamente el Boletín Oficial del Estado (BOE) y a su aplicación.

Cuando entre en vigor, la LOREG dejará de contar con los apartados c) y d), en los que establece que "carecen de derecho de sufragio los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme" y "los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial".

Además, a iniciativa de los 'populares' en el Congreso, ya no serán jueces y tribunales los responsables de pronunciarse al respecto de este procedimiento. El nuevo redactado determina que "toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera".

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), cuyos miembros han estado presentes en el pleno de la Cámara Alta y han recibido una fuerte ovación al final del debate, han celebrado el fin de "una situación ignominiosa en un país al que llegó la democracia hace 40 años".

"Día histórico"



Para el CERMI y el movimiento social de la discapacidad en España, este miércoles ha sido un "día histórico", en tanto que ya se puede afirmar que la democracia, "ahora sí", ha llegado plenamente a las personas con discapacidad sin excepción alguna, puesto que podrán ejercer su derecho al voto y también podrán ser elegidas por la ciudadanía como representantes legítimos.

"Se trata de una magnífica noticia, la mejor que se podía recibir en vísperas del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, y teniendo en cuenta el intenso calendario electoral que tendrá lugar en los próximos meses", asegura la organización.

En todo caso, el CERMI recuerda que se trata de un logro que no ha sido fácil alcanzar, pero que es un éxito de la sociedad civil en general, y del movimiento social de la discapacidad organizado en particular. Por ello, agradece el apoyo de quienes han respaldado la causa de las personas con discapacidad.

Desde Compromís, Jordi Navarrete ha reconocido el mérito de la sociedad civil "por apretar" a los políticos para cambiar la legislación actual, lo que también ha agradecido la senadora de Unidos Podemos Miren Gorrochategui, si bien ambos han mostrado sus dudas por la posible limitación a la que deja resquicio la enmienda que introdujo el PP en el Congreso.

"Esa enmienda sigue aportando una restricción porque establece criterios para interpretar cuando una persona tienen capacidad para poder votar y dice que tiene que ser libre, consciente y voluntario", ha recriminado Gorrochategui.

"El texto que hoy votamos no es el mejor, pero no es un mal texto", ha admitido el senador del PSOE Nemesio de Lara, que ha considerado que pese a no ofrecer "la redondez completa que podía haber salido", ha asegurado que todos los grupos deberían estar orgullosos de lo logrado hoy.

La senadora del PP Susana Camarero ha defendido que se aprueba una reforma "sin restricciones", ha deseado que "se ponga en marcha cuanto antes" y ha pedido un "último impulso" para que "13.000 personas con discapacidad en Andalucía puedan votar el próximo 2 de diciembre", unos comicios en los que casi con toda seguridad aún no podrán participar.

Para el senador de ERC Jordí Martí, la jornada de hoy es un "día de enhorabuena" porque los poderes públicos tenían una "deuda" con este colectivo cuya reivindicación social ha sido "ignorada" durante años "por falta de voluntad política y por prejuicios existentes".

Un "tema pendiente" desde que en 2008 España firmó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, según ha recordado la senadora del PDeCAT Marta Pascal, al igual que ha hecho la portavoz del grupo vasco Nerea Ahedo, que ha reconocido que se debe hacer "autocrítica"al tiempo que ha deseado que esta reforma "sirva de impulso para trabajar en el camino que queda por hacer".



"Se supera una injusticia"



"Hoy se supera una injusticia, hoy las personas con discapacidad son más libres y más iguales, hoy gana la inclusión social, hoy ganamos todos los españoles", ha señalado el senador de Ciudadanos Tomás Marcos, mientras que Rosa María Domínguez de Posada ha dicho que esta reforma corrige una "situación democráticamente imperfecta y anómala".

Al término del debate, el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, que en su momento estaba al cargo del pleno, ha felicitado a los representantes del colectivo que han acudido a la Cámara Alta.

La ley ahora se publicará en Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor de inmediato.