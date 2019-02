El Gobierno da por "encallado" el diálogo con los independentistas

El Gobierno da por encallado el diálogo con la Generalitat porque piden un referéndum de autodeterminación que "no es aceptable", según ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo. Tras este anuncio, ha llamado a la responsabilidad de los partidos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ha criticado a PP y Ciudadanos por "no arrimar el hombro".

"Los partidos independentistas plantean la aceptación de un referéndum de autodeterminación que no es aceptable", ha advertido Calvo, quien ha anunciado que "de momento, esta situación, encalla".

Previamente, la vicepresidenta había anunciado que los independentistas habían rechazado el marco trazado por el Gobierno para abordar la negociación.

"Este Gobierno tiene la firme decisión y vocación de establecer todos los puentes posibles que la ley nos permita para que el diálogo se produzca, pero en este momento, el trazado que hemos hecho no es aceptado por los partidos independentistas", ha afirmado.

La vicepresidenta ha dejado claro que hay dos foros "que no están funcionando", la Comisión de Evaluación del Modelo Territorial, en la que ha acusado a los partidos conservadores de "no arrimar el hombro" y en Cataluña, una mesa en la que no se sientan ni el partido más votado, Ciudadanos, ni el PP ni la CUP.

Tras destacar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha recuperado la Comisión bilateral del Estatuto con Cataluña, llamando "irresponsable" al anterior Gobierno por no haberla reunido en 7 años, ha recordado que el Ejecutivo se ha reunido con la Generalitat en dos ocasiones y han mantenido otra serie de contactos telefónicos y para intercambiar documentos.

Sin embargo, ha insistido en que los grupos independentistas "no aceptan el marco" que ha propuesto el Gobierno. Por lo tanto, ha anunciado que el Ejecutivo seguirá "con la verdadera agenda plítica catalana" que es la de resolver los problemas de los catalanes y también la de los españoles.

El Gobierno ha repartido un documento entre los periodistas que es, según Carmen Calvo, "el producto de conversaciones, reuniones" y del "empeño" de encontrar con los partidos políticos que sostienen el Gobierno de Cataluña "dos marcos institucionales" que nos permitan un nuevo intento ordenado de alcanzar con el diálogo objetivos políticos de la resolución de las circunstancias.



Las "derechas" sólo quieren "sacar partido" de la agitación

La vicepresidenta del Gobierno ha criticado el papel de "las derechas" que se oponen a los intentos del Ejecutivo para buscar una salida dialogada para Cataluña y ha asegurado que además de no ayudar a ese diálogo "sacan partido político electoral de la agitación constante".

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Calvo ha recriminado la actitud mantenida por PP, Cs y Vox, aunque sin citarlos expresamente, por tratar de aprovecharse electoralmente de "una problemática que nos debería concurrir a la responsabilidad y a la altura de miras para resolverlo".

Además, ha hecho notar que el independentismo catalán "tampoco acepta que la canalización del diálogo sea en los términos estrictos de las posibilidades legales" y en lo que ella ha descrito como un "intento democrático político constante" del Gobierno socialista para que fructifique.

Ha insistido Carmen Calvo en que el Ejecutivo está tratando de atender lo que "nuestros compatriotas quieren", esto es, "que hablamos, que dialoguemos" y que la convivencia se desarrolle "en los únicos caminos en que puede transcurrir" que son "el respeto a la pluralidad y el funcionamiento de las instituciones".

La vicepresidenta ha aprovechado para pedir a todos los grupos parlamentarios apoyo para los Presupuestos Generales del Estado, dado que son los presupuestos "que necesita este país", y ha asegurado que el Gobierno dedicará "todos su esfuerzos" la próxima semana para que superen el debate de totalidad en el Congreso.