Fátima Báñez deja la política y pasa al ámbito privado

La exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez deja la política y se marcha a la empresa privada. Pese a que no irá en las listas del PP a las elecciones generales, ha trasladado al líder del PP, Pablo Casado, su intención de ayudar a la formación en campaña, han informado a Europa Press fuentes del partido.



De hecho, este mismo viernes Báñez ha asistido a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP andaluz que se ha celebrado en Sevilla, donde Casado ha puesto en valor su gestión al frente del Ministerio de Empleo.



La propia Báñez ha confirmado su marcha en su cuenta de Twitter: "He comunicado al presidente del PP y del PP andaluz mi decisión de iniciar una nueva etapa en el ámbito privado. He trabajado estos años con la máxima entrega por España y por el PP. Donde esté, seguiré sumando con el mismo compromiso. Gracias Huelva, gracias España", ha asegurado.







He comunicado al Presidente de @populares y del @ppandaluz mi decisión de iniciar una nueva etapa en el ámbito privado. He trabajado estos años con la máxima entrega por España y por el PP. Donde esté, seguiré sumando con el mismo compromiso. Gracias Huelva, gracias España. — Fátima Báñez (@fatimaempleo) 15 de marzo de 2019

Se suma a la salida de otros ministros de Rajoy

Báñez, que en las últimas legislaturas ha encabezado la lista del PP por, ha afirmado además que "siempre estará agradecida" a sus compañeros, especialmente a los del PP de esta circunscripción por su confianza. "Y siempre con Huelva, mi provincia, en el corazón", ha proclamado.La exministra comunicó "hace tiempo" a Pablo Casado su voluntad de dejar la política, pero al mismo tiempo le mostró su, han indicado a Europa Press fuentes de la dirección nacional.Bañez fue una ministra muy cercana a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría , quien anunció en julio que sería la secretaria general del PP si ella ganaba el congreso extraordinario del PP, en el que finalmente se impuso Pablo Casado. El nuevo líder del partido apostó por su integración y la designó hace unos mesesLa salida de Báñez se suma a la de otros exministros del PP próximos a Sáenz de Santamaría, como(que anunció su marcha hace unos días ) o el extitular de Energía,, que también prevé incorporarse a la oficina económica y comercial de España en Reino Unido, con sede en Londres.