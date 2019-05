Josu Ternera, histórico jefe de ETA, ingresa en prisión tras ser detenido en Francia

José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias 'Josu Ternera', ha sido trasladado este jueves por la tarde a la prisión de Bonneville tras ser detenido a primera hora del día en la operación 'Infancia robada' de la Guardia Civil y la DGSI en Sallanches, en los Alpes franceses.



Según ha informado TVE, 'Josu Ternera' ha sido trasladado bajo custodia policial para que declarara ante un juez en Bonneville, localidad situada entre Ginebra y Sallanches. En las imágenes de la televisión pública se apreciaba al dirigente de ETA esposado y con una capucha que tapaba su rostro cuando salía de dependencias policiales en el Alto Saboya, la zona donde fue arrestado tras 17 años de fuga.





Primeras imágenes de Josu Ternera tras ser detenido en Francia.

La democracia derrotó a ETA gracias a la unión de todos los partidos. Tras la detención de Josu Ternera, quiero expresar nuestro compromiso con la memoria de las víctimas, nuestra gratitud a las FCSE y a políticos como Alfredo Pérez Rubalcaba, que lo dieron todo por la libertad. pic.twitter.com/YooZnK93Sg — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 16 de mayo de 2019

'Ternera' fue arrestado en undonde estaba siendo tratado de una enfermedad. Antes de su paso por comisaríaJunto a él iba untras ser interrogado por la policía francesa, que se interesó sobre los posibles vínculos con el veterano dirigente de ETA.Los servicios de información le seguían la pista tras descubrir que, en una zona muy concurrida para la práctica de deportes de invierno y a escasa distancia de las fronteras entre Francia, Suiza e Italia. Entre este municipio y Sallanches distan 11 kilómetros.La búsqueda de 'Josu Ternera' se remonta a su paso a la clandestinidad en noviembre de 2002, cuando era parlamentario por Euskal Herritarrok, tras haber sido citado a declarar por el Tribunal Supremo por ordenar el atentado contraen el que fueron asesinados once personas, seis de ellas menores de edad. Es en memoria de estas víctimas por el que se ha bautizado la operación comoEl exjefe de la banda terrorista ETA está procesado en cuatro causas en la Audiencia Nacional: el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, el asesinato del directivo de Michelin Luis María Hergueta en 1980, la financiación de ETA a través de 'herriko tabernas' y lajunto con otros cuatro antiguos dirigentes de la organización.En una comparecencia en el Congreso, el ministro del Interior en funciones,, ha agradecido la actuación de la Guardia Civil y ha apuntado a que entre las posibilidades que se abren ahora está la entrega temporal para que sea juzgado en la Audiencia Nacional, pese a queMarlaska ha confirmado que, ha sido arrestado cuando caminaba por un aparcamiento de Sallanches y que iba acompañado por un varón. Sobre el estado de salud de Urrutikoetxea ha pedido cautela, aunque ha añadido:Podemos inferir que su salud es razonable".'Josu Ternera', que puso voz junto a Soledad Iparraguirre, alias '', al comunicado de disolución de ETA en mayo de 2018, era uno de losSu último rastro se diluye en julio de 2013. Ese año fue escapó de un operativo policial en torno a un piso alquilado en Durban-sur-Arize, en el sur de Francia y muy cerca de Andorra y de la frontera española, donde visitaba a su mujer y su hijo recién nacido.Co. Su vida transcurrió entre los cargos de representación pública y la clandestinidad, pero siempre al servicio de una organización en la que ejerció prácticamente todas las funciones, incluido la de negociador en los fallidos procesos de diálogo con el Gobierno.La presidenta de laha calificado su detención como paso "muy importante para la defensa de la dignidad" de todos los afectados.Su homónima en la, ha dicho que muchas personas de este colectivo estarán ya más tranquilas, mientras que Dignidad y Justicia ha anunciado que pedirá su inmediata extradicción.Elespera que ahora sean detenidos "el resto de miembros de la banda terrorista que están huidos y que tienen causas pendientes con la justicia".El presidente del Gobierno en funciones,ha celebrado la detención y ha reconocido la labor y la cooperación de la Guardia Civil y los servicios de investigación franceses.El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha valorado la detención y ha felicitado a la Guardia Civil por suy a Francia por su colaboración, y el líder de Ciudadanos,, vamos a dormir tranquilos muchos españoles".El lehendakari,, porque aún existen "atentados pendientes de ser esclarecidos" y no solamente los cometidos por la organización terrorista.El líder dey como parte de la "carta de presentación" del PSOE, al que ha advertido de que los problemas se solucionan mediante "el acuerdo y la negociación" y no "por la vía policial, judicial y de las cárceles".