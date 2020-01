ERC acusa al Gobierno de "incumplimiento flagrante" del pacto por aplazar la mesa de diálogo

ERC ha advertido este jueves que aplazar la constitución y funcionamiento de la mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán supone "un incumplimiento flagrante" del acuerdo de investidura alcanzado con el PSOE, y reclama que se ponga fecha a su creación.



El Gobierno ha anunciado este jueves que mantiene la intención de celebrar la reunión entre los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra, pero que ha decidido posponer la mesa de diálogo sobre Cataluña hasta después de que haya elecciones al Parlament.



Desde ERC, su líder en el Parlament, Sergi Sabrià, ha expresado en una entrada en su perfil de la red social Twitter el rechazo de su partido a esta decisión. "Aplazar la mesa de negociación es un incumplimiento flagrante del acuerdo" de investidura alcanzado entre el PSOE y ERC además de "una irresponsabilidad absoluta".



Ajornar la mesa de negociació és un incompliment flagrant de l'acord i una irresponsabilitat absoluta. No tenim temps per perdre. Queden molts mesos per les eleccions. És urgent obrir la via política.



A la reunió entre presidents cal posar data imminent a la mesa entre governs.