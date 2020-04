Crisis del coronaviruis: El Gobierno valora el freno de los contagios, pero no descarta prorrogar la cuarentena

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avisado de que esta semana es "dura y complicada" pero ha insistido en que se está empezando a ralentizar el incremento de nuevos casos de coronavirus confirmados en España.

Durante una rueda de prensa telemática en el Palacio de la Moncloa, ofrecida junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, Illa ha destacado que el incremento porcentual de casos registrados este miércoles se ha situado en un 8%, lo que supone una reducción respecto a la semana pasada y, especialmente, a la semana del 15 de marzo, la primera en la que estaba en vigor el estado de alarma por coronavirus.

Actualmente, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, hay 102.136 personas infectadas por el coronavirus en España lo que supone 7.719 más que este martes. Además, 9.053 personas han muerto (864 más), mientras 5.872 han necesitado ingreso en la UCI (265 más) y 22.647 se han curado (3.388 más).

En este sentido, Illa ha destacado la ralentización de los casos de ingreso en las UCI, ya que se ha pasado de una tasa del 7,2 por ciento registrado el martes al 4 por ciento actual. "De haberse mantenido la misma tasa de ayer, hubiera supuesto 111 casos más y, de haberse mantenido la tasa de contagios hubieran supuesto 1.503 personas más", ha detallado.

Por otra parte, el ministro de Sanidad ha recordado que todas las personas que fallecen por coronavirus se contabilizan como tal, negando así que no se estén contando los muertos en las residencias de ancianos como, así, se ha sugerido que ocurre en Cataluña. "Somos muy estrictos en el recuento y toda persona que ha dado positivo en coronavirus se refleja como un fallecimiento por Covid-19. Hemos tenido una absoluta transparencia en esta materia y la vamos a seguir manteniendo", ha recalcado.



Ábalos no descarta prorrogar el estado de alarma

Pese a la lectura de Illa, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, uno de los miembros del cuadro de mando de gestión bajo el estado de alarma, ha indicado que el Gobierno aún no ha decidido si pedir una nueva prórroga del estado de alarma -cuya vigencia actual es hasta el 12 de abril- ni bajo qué condiciones.

Una nueva ampliación del estado de alarma dependerá, ha explicado, de los datos sanitarios y los resultados que vayan teniendo las restricciones impuestas hasta la fecha. "Todo eso nos indicará las iniciativas que podamos tener, pero todavía no hay una decisión al respecto", ha zanjado.



Más de 100.000 casos

España ha superado los 100.000 casos de coronavirus, en concreto, se han notificado ya 102.136 desde el comienzo de la pandemia, lo que supone un incremento del 8,17% en las últimas 24 horas, mientras el número de fallecidos ha alcanzado los 9.053, 864 más, un nuevo máximo diario (un 10,5%).

Además, 5.872 pacientes están ingresados en la UCI, 265 más (un incremento del 4,72%), aunque el dato supone que los ingresos se han ralentizado respecto a los registrados el martes, cuando se contabilizaron 376 nuevas entradas en las unidades de cuidados intensivos.

Otras 22.647 personas ya se han recuperado del Covid-19 (3.388 más), según los últimos datos facilitados por el departamento que dirige Salvador Illa, cifras que sigue una progresión "muy favorable".

Y aunque el número de infectados y fallecidos sigue en aumento y ya nos acercamos a las cifras de Italia que este martes sumó 12.428 fallecidos y 105.792 infectados, el ritmo de crecimiento se ha ralentizado con respecto a los días anteriores.

Las comunidades de Madrid con 29.840 enfermos confirmados (un 8,4% más), 1.514 en la UCI, 3.865 fallecidos y 10.827 curados, y Cataluña, con 19.991 (un 6,4% más), 1.769 ingresados en la UCI, 1.849 fallecidos y 5.701 dados de alta, siguen a la cabeza de casos positivos.

Le siguen Castilla La Mancha con 7.047 confirmados, 353 en la UCI, 774 muertos y 397 curados; Castilla y León con 6.847 contagiados, 345 en la UCI, 585 fallecidos y1.259 dados de alta; Andalucía con 6.392 enfermos, de ellos 260 en la UCI, 308 muertos y 182 curados; País Vasco con 6.838 confirmados, 324 (UCI), 369 (f) y 2.165 (c); Comunidad Valenciana con 5.922 (c), 365 (UCI), 395 (f) y 240 (c); y Galicia con 4.432 (c), 158 (UCI), 103 (f) y 259 (c).