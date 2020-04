Pablo Iglesias apoya la república y rechaza un jefe del Estado vestido de militar

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este martes "los valores republicanos" como la vía para avanzar y ha rechazado que el jefe del Estado vista uniforme militar cuando es "un representante del pueblo".



En las redes sociales, Iglesias ha transmitido este mensaje con motivo de la conmemoración del 89 aniversario de la proclamación de la II República, que ha impedido la organización de actos de recuerdo en la calle debido al confinamiento por el coronavirus.









HILO ?? Hoy, en días en los que se reordenan las prioridades y la realidad nos recuerda de un golpe cuáles son las cosas que verdaderamente importan, aquellas que sostienen la vida y nos construyen como sociedad, — Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) April 14, 2020

"Los valores republicanos son los que hoy, más que nunca, en momentos en los que se toma conciencia el valor de lo común y de lo público, nos van a permitir avanzar", sostiene Iglesias en su reflexión, que remata con la frase: "14 de abril, memoria, democracia, justicia social, futuro, República".El vicepresidente reivindica la memoria de aquellos quey todos fueran "iguales ante la ley"."Donde mandara el pueblo y no el poder económico; donde la corrupción no fuera un instrumento para burlar la democracia; donde no viéramos a un jefe del Estado vestido con uniforme militar, porque es un representante del pueblo; donde el ejército estuviera subordinado, por vez primera en España, al poder civil", asegura.Iglesias no hace ninguna mención expresa al rey, quien el pasado día 3 visitó un acuartelamiento vestido con uniforme militar para felicitar a las Fuerzas Armadas por su tarea en la lucha contra la pandemia.Invita a recordar a quienes fueron "pioneros de la democracia" por hacer realidad que hubiera, además de una constitución que hablara de "igualdad entre las personas", de un Estado laico y de "la protección de las identidades y las lenguas de España".El líder de Vox,, que hoy ha cumplido 44 años, ha arremetido contra Iglesias al interpretar su alegato como un ataque a Felipe VI."Resulta repugnante que desde tu sillón de vicepresidente, con 18.000 muertos a tus espaldas, y mientras siguen muriendo a centenares, dediques un sólo minuto a dividir a los españoles atacando al rey. Ni el ejército español, ni su jefe supremo causan temor a los españoles. Tú sí", ha afirmado Abascal en Twitter, donde ha acompañado su mensaje de la última foto del rey vestido de militar.Con motivo del 14 de abril,por los ciudadanos al considerar la monarquía un "anacronismo"."Que la posición más alta del Estado sea hereditaria es algo que sencillamente choca con el fundamento de la democracia contemporánea. No se trata ya de ideología, sino de valores cívicos", ha señalado su secretario general, Omar Anguita, en un comunicado.Según Anguita,, la institución monárquica es "contraria a la igualdad por definición", por lo que es preciso "democratizar la Jefatura del Estado".Juventudes Socialistas ha impulsado el lema #EsHoraDeElegir, mientras que diversas plataformas republicanas han abogado por promover en las redes sociales la etiqueta #NiCoronaNiVirus.Debido a la pandemia, la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República ha aplazado al próximo otoño la consulta que había convocado para el 9 de mayo en toda España sobre el modelo de Estado."Tan importante como la votación era la etapa previa en la que habíamos programado debates sobre el tema de la consulta. Y con la situación actual, no se puede celebrar nada", ha comentado el portavoz del colectivo José Manuel García en declaraciones a EFE.De esta plataforma forma parte más de medio centenar de organizaciones, entre ellas, partidos como Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE) y Anticapitalistas, pero no Podemos.El líder de IU y ministro de Consumo,, se ha unido al recuerdo del aniversario de la II República, con la que "se abría un tiempo de libertad, democracia y esperanza para las clases trabajadoras de España".Para el secretario general del PCE, Enrique Santiago, la lucha por la República en España "sigue siendo imprescindible" con el fin de tener "una democracia plena".La alcaldesa de Barcelona,, ha rendido homenaje a "los cientos de miles de mujeres y hombres que en toda España dieron su vida por defender la República y la democracia contra el fascismo" y ha destacado que "en plena crisis global, más que nunca: libertad, igualdad y fraternidad".