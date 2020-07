Illa reconoce 118 brotes en España, 67 de ellos activos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho este miércoles que sigue desde "una situación de preocupación" la evolución de los 67 brotes de COVID-19 activos en estos momentos en España, siendo los del Segrià (Lleida) y A Mariña (Lugo) los que más le inquietan.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Illa ha informado de que desde el 11 de mayo se han detectado 118 brotes del virus, de los cuales 67 siguen activos. "Sabemos que habrá brotes, ha habido en todos los países, pero naturalmente lo seguimos con preocupación y a diario", ha indicado el ministro.

Ha afirmado que "la comunicación técnica" con las comunidades autónomas es "constante" y "muy fluida" y que hasta que no se encuentre una vacuna contra el virus -según ha dicho, si todo va bien llegaría durante el segundo trimestre del año próximo- habrá que "aprender a convivir con él". Ello requerirá de "mucha exigencia individual" y "estar en alerta".

Por otra parte, no ha querido entrar a valorar si la Generalitat tardó demasiado en confinar perimetralmente el Segrià, aunque sí ha señalado que era "una decisión difícil de tomar" y ha alertado de que "en función de cómo evolucionen las cosas no se puede descartar nada", tampoco un confinamiento domiciliario en esta comarca leridana.

Los brotes de las cuatro comarcas aragonesas, en cambio, "están en vistas de control", pues existe "una reducción de casos" y "la evolución es positiva".



Acuerdo por la vacuna en la UE

Salvador Illa ha asegurado que hay un acuerdo de los países de la Unión Europea para distribuir la futura vacuna contra el coronavirus "equitativamente" entre todos los países en función de la población y la necesidad.

El ministro ha asegurado que hay un frente común europeo para negociar con las compañías que están desarrollando vacunas y ha señalado que esto "cierra la carrera" de quién la consigue antes.

Illa ha afirmado que hay un esfuerzo internacional de investigación para buscar la vacuna que impresiona, y ha destacado que "si todo va bien, para el segundo trimestre del año que viene podría haber una o varias vacunas".

Ha insistido en que estas fechas no se pueden asegurar, "está todo muy entre comillas", pero el horizonte que marcan es en primavera, en el segundo trimestre de 2021.



Mascarilla obligatoria

Preguntado por una valoración de la decisión de la Generalitat de hacer obligatorio el uso de mascarilla aunque haya distanciamiento, Illa ha sostenido que el uso de mascarilla ya es obligatorio en toda España, excepto en casos de patologías respiratorias: "Si alguna comunidad autónoma va más allá, no tengo nada que decir".

Illa no ha descartado volver a un estado de alarma si se produjese un crecimiento sostenido que afectase a más de una comunidad autónoma, pero ha subrayado que "sería el último recurso" y que ahora no hay datos que haga prever este escenario, porque las actuaciones contundentes contra los brotes son suficientes para controlar el virus, ha apuntado.

Sobre volver de nuevo a un confinamiento total, el ministro ha dicho que "con los datos con que se dispone hoy no hay motivos" para volver a esta situación, y ha añadido que no prevé que se tenga que volver a hacer, pero ha pedido precaución porque hay cosas del virus que no se conocen aún.

Ha evitado valorar si se debería de haber hecho un confinamiento perimetral del Segrià antes, porque "es una decisión que corresponde a la Generalitat", al ser preguntado por las palabras del el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, que aseguró que se debería haber tomado antes la decisión.

Illa ha opinado que las competencias sanitarias transferidas a las comunidades autónomas "han sido una fortaleza en esta crisis", ha destacado la coordinación entre el Ministerio y las comunidades, así como la comunicación fluida con los responsables de salud y en concreto con la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés.



Residencias, competencia autonómica

Illa ha recordado que la competencia de la gestión de las residencias es autonómica, al ser preguntado por las palabras del presidente del Govern, Quim Torra, que responsabilizó al Gobierno de la crisis sufrida en las residencias --donde se dio el grueso de las muertes durante la pandemia de coronavirus--, por la "infrafinanciación" en dependencia del Ejecutivo central.

Ha llamado a "hacer una reflexión" sobre el modelo de gestión de las residencias y ha valorado el ejercicio de reflexión colectiva realizado en el Parlament con un pleno monográfico dedicado a este asunto.

Sobre las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria, Illa ha asegurado que está tranquilo y que ofrecerá toda la colaboración que reclame la justicia: "Estoy tranquilo porque hicimos lo que teníamos que hacer".



Mesa de diálogo

Sobre la mesa de diálogo sobre Cataluña, Illa ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en público que mantiene el compromiso de celebrara y ha añadido que podría reunirse en la segunda quincena de julio "si las circunstancias lo permiten".

Además, ha opinado que las elecciones en Cataluña deberían ser "cuanto más pronto mejor" y cuando las circunstancias de la evolución de la pandemia lo permitan, y ha recordado que corresponde a Torra decidir convocarlas.

Con relación a si las elecciones gallegas se podrán celebrar con normalidad, ha dicho que es algo que habrá que "valorar diariamente", si bien ha insinuado que se podrán llevar a cabo "si las cosas se hacen bien y se toman precauciones".

Illa ha sostenido que la convocatoria de los comicios no es competencia de su Ministerio y "si hubiese un efecto indirecto debería ser la Junta Electoral la que tomase medidas".