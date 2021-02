Las críticas de PP, Vox y Cs por alentar las manifestaciones violentad por la condena al rapero Pablo Hasél no han amedrentado a Unidas Podemos. Ni siquiera, los reproches de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, han servido para que el partido morado rectifique. Más bien, todo lo contrario. El portavoz nacional del partido, Rafa Mayoral, ha evitado, en varias ocasiones, condenar los actos violentos de las dos pasadas noches y ha cuestionado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en estas manifestaciones y en las protestas en la localidad de Linares. "Nadie puede quedar mutilado por acudir a una manifestación", ha apostillado.

Las palabras de Mayoral han llegado después de la polémica producida por un mensaje publicado en Twitter por el portavoz parlamentario del partido, Pablo Echenique, en el que critica a la policía. "La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia", señaló el dirigente morado desencadenando críticas de toda la oposición que ya han pedido el cese del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y del propio Echenique.

Además, Echenique ha publicado este jueves una fotografía de la chica que perdió un ojo en una manifestación en Catalunya y un vídeo de varios policías antidisturbios cargando contra varios manifestantes en Madrid. Al respecto, Mayoral ha señalado que existe una reflexión "de fondo" que no se debe limitar a problemas de orden público sino a la necesidad de reflexionar sobre un proceso de "profundización democrática" en todas las instituciones del Estado y ha criticado la actitud de la policía.

"Respecto a la actuación de las Fuerzas y Seguridad del Estado, el problema que existe es que cuando no se hacen las cosas bien, quienes no hacen las cosas bien no reciben reprimendas. Y aquellos hacen las cosas bien, no se sienten incentivados para hacerlo bien. Y aquellas prácticas de los que lo hacen mal se terminan convirtiendo, desgraciadamente en muchos momento, en opciones viables para abordar problemas que son problemas de participación política y no son problemas de orden público", ha sentenciado.

Críticas de Calvo

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado a Echenique y ha explicado que la inexperiencia explica sus palabras.

“Quienes tenemos un cargo público tenemos que vivir nuestra vida con cierta complejidad. Una cosa es lo que tú puedas pensar y otra es la responsabilidad de tu cargo. Una cosa es defender una democracia exigente con la libertad de expresión y otra alentar una situación en la que vimos heridos y detenidos. Eso es inabarcable dentro de nuestra responsabilidad como cargos públicos”, ha argumentado Calvo, para quien “ningún derecho se puede defender ni expresar con violencia”.

Aun así, la vicepresidenta ha defendido la anunciada reforma del Código Penal, aún sin fecha, para que los llamados delitos de expresión no conlleven penas de cárcel, algo de lo que se beneficiaría el propio Hasél. “A Pablo Hasél se le están aplicando las normas. Se pueden cambiar, pero de momento las tenemos que cumplir todos. Y esto es muy progresista, muy de izquierdas”, ha dicho.