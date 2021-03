El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que "quizás" fue "imprudente" al decir el año pasado que si su hijo le preguntaba por ir a la manifestación del 8M le diría "que haga lo que quiera".

"Quizás fui imprudente al decir lo que le recomendaría o no a mi hijo el año pasado pero desde luego yo tengo 3 hijos, los 3 son muy responsables y no tengo la necesidad de decirles lo que pueden o no pueden hacer", ha sentenciado.

Así lo ha manifestado este lunes el director del CCAES en rueda de prensa al ser preguntado por las manifestaciones celebradas por el Día Internacional de la Mujer.

"Son suficientemente inteligentes y mayores como para tomar la decisión por su cuenta y no le voy a decir a mi hijo lo que puede o no hacer", ha subrayado.

No obstante, Simón ha apuntado que lo que sí va a decirle a su hijo es "que esté bien informado y que trate de ser lo suficientemente solidario para entender los riesgos a los que se expone él y a los que expone a los demás". "Fuera de eso no tengo nada que decirle a mi hijo", ha concluido.

"Debemos mantener la higiene de manos, garantizar el uso de mascarilla y, aún así, tratar de mantener la distancia. Me da igual que sea en el Wanda o en 8M. Bueno, no me da igual, algunas tienen un poco más de sentido que otras. Pero es importante mantener las distancias. Hay diferencias pero desde el punto de vista del control de contagios hay que evitar las situaciones que impliquen que se vulneran las medidas", ha explicado este lunes en rueda de prensa.

Simón ha defendido que, en la situación actual de la pandemia de COVID-19, los eventos masivos no deben celebrarse. "No estamos en una situación en la que podamos favorecer eventos de masas, no estamos todavía en esa situación. Pero no es lo mismo un evento en el que se pueden adoptar medidas de distancias que otros en los que no", ha reivindicado.

En este sentido, ha instado a "desfavorecer todo lo que se pueda cualquier evento que pueda generar un riesgo de que esas medidas no se puedan cumplir". "Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y ser responsables", ha argumentado al respecto.

Protección personal

Además, Simón ha pedido aplicar con "celo" las medidas de protección personal en las zonas donde se está favoreciendo el incremento de actividades económicas y sociales, ya que todavía hay riesgo alto de contagios.

El experto ha señalado que el Ministerio espera un descenso "muy, muy lento" de los contagios y ha considerado que es "poco probable" que las autonomías tengan incrementos importantes de incidencia, aunque sí se esperan "pequeñas ondulaciones en los descensos".

En este sentido, ha reiterado que hay que aplicar de forma "estricta" los cuidados personales, de higiene, distancia y mascarillas, ya que, aunque la situación está ahora más controlada, "todavía estamos con riesgo de que pueda volver a incrementarse".

Simón ha reiterado que la curva descendente va a un ritmo muy lento y que no es igual en todas las autonomías, ya que en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla todavía tienen una incidencia superior a los 400 contagios por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a las capacidad de las ucis, ha recordado que una de cada cuatro camas están ocupadas por pacientes con coronavirus, aunque en algunas comunidades la media de presión se ha reducido y "se van cerrando camas que se habían abierto"