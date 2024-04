Xirivella a l'uníson diu no a l'aeroport

Els membres de la corporació municipal de Xirivella van aparcar ahir les seues diferències per uns minuts per a mostrar la seua oposició a l'ampliació de l'aeroport de Manises. I és que durant el ple municipal, governat per PP i Vox, totes les formacions polítiques de la localitat van secundar la moció impulsada per la Federació de Veïns en la qual es posa de manifest l'oposició del municipi a l'ampliació de l'aeròdrom valencià.

Cal destacar que esta moció va tindre el suport de totes les formacions polítiques, incloent-hi el Partit Popular, girant l'esquena així a una de les principals reclamacions del president de la Generalitat Valenciana i líder del partit a la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.

"No a costa dels veïns"

"Som conscients que el turisme a la Comunitat Valenciana és un motor econòmic clau i que necessitem infraestructures concordes, modernes, sostenibles i competitives", va assenyalar el portaveu del govern en la localitat Guillermo Garrido, qui, no obstant això, va declarar que estes actuacions no poden dur-se a terme "a costa del benestar dels veïns".

Així, demanen "que es rebutge l'ampliació de l'aeroport de València" i reclama a AENA que s'estudien i consideren unes altres opcions viables i sostenibles “que no comprometen la qualitat de vida dels veïns ni el medi ambient”. Així mateix, s'insta les autoritats competents" a revisar i modificar les rutes d'entrada i eixida dels avions per a minimitzar l'impacte a la nostra població", tal com consta en el text firmat pels portaveus del PP, Guillermo Garrido; PSPV, Michel Montaner; Vox, Santos Santiago, i Compromís, Pablo Muñoz.

Milers d'habitatges afectats pel soroll

Este document declara que a Xirivella “patim un nivell de contaminació acústica molt elevada provocada per totes les infraestructures que envolten el nostre municipi, com ara la V30, l'A3, la via del ferrocarril i l'aeroport de Manises, infraestructures que afecten negativament la qualitat de vida d'esta població”.

Un aeroport pròxim a les zones residencials genera importants molèsties i inconvenients als ciutadans, en el cas de Xirivella, quasi el 40 % de la població està afectada per la petjada acústica i això són milers d'habitatges", va assenyalar Garrido reproduint les paraules dels veïns. Així, considera que el gestor aeroportuari “ha de posar-se en contacte amb els municipis afectats per a dissenyar els termes del pla sense causar més perjuís en les zones residencials”.

