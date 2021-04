La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que las decisiones de qué vacunas, con que criterio sanitario, a que tramos de edad y calendario se administran "corresponde al Consejo Interterritorial de Salud y está decidido, no le corresponde a ninguna CCAA, a su manera de entender o a su fórmula política de confrontar".

Así lo ha afirmado este miércoles en Mérida en una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tras asistir a una reunión del Consejo de Gobierno, preguntas sobre la decisión del gobierno de Castilla y León de suspender cautelarmente la vacunación con AstraZeneca y de CCAA que estarían negociando la compra de nuevas vacunas.

"No está previsto que las CCAA ni nadie utilice criterios sanitarios o de carácter estrictamente técnico para hacer confrontación política a pesar de que algunos se empeñen", ha dicho Calvo, que ha añadido que "hay quien piensa que puede tomar decisiones que no garanticen la igualdad de todos los españoles". Ha añadido que "hay quien cree que va a salvar a Europa ella sola y luego hay quien piensa que puede tomar decisiones que no garanticen la igualdad de todos los españoles, vivan en el territorio que vivan".

También ha defendido que el Gobierno es el que ha negociado el actual modelo de compra de las vacunas y su distribución, y ha tildado de "ridículo" que cuando Europa decide que los estados no negocien unilateralmente "haya algunas CCAA que esté negociando la nada, porque ha resultado más una performance que otra cosa".

Por su parte, Fernández Vara ha propuesto que "si alguna CCAA quiere comprar vacunas por su cuenta que se salga de la alianza de vacunas y, por tanto, no disponga de las demás" y calificado de "obsceno" que se esté planteando que CCAA por separado negocien algo que ha negociado la UE. "Ya está bien de hacerse el listo, porque aquí hay muchos que se hacen el listo", ha remarcado Vara, que se ha preguntado si lo que quieren algunos "es que le toque lo de todos y lo que cada uno se busque".

El presidente extremeño, que también es jefe de a delegación española en el Comité de Regiones de la UE, ha pedido "respeto a Europa" y seriedad porque España "siempre ha sido un país serio y algunos están empezando a dejar se serlo". Además, ha afirmado que ha sido la UE la que ha financiado y comprado las vacunas para el conjunto de europeos, "por lo que hay que tener cuidado con las frivolidades porque se acaban volviendo en contra", ya que "alguno cree que es el único al que le están ofreciendo vacunas".

A su juicio, "esto se ha convertido en un mercado persa, que solo hay una manera de evitar, con la firme decisión de la UE y de las regiones de que fuera de la alianza de vacunas ni se puede comprar ni vender". "Si es en España donde algunas regiones empieza a actuar a su libre albedrío, pensarán que no somos gente seria o nos creemos más listos que los demás".