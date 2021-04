La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzgó la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) ha comunicado a Suiza la autorización expresa que han otorgado el líder de la red corrupta Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; el extesorero del PP Luis Bárcenas; y el que fuera su testaferro Iván Yáñez para que se desbloqueen sus cuentas bancarias en ese país y poder satisfacer la responsabilidad económica a la que fueron condenados, que asciende a más de 58 millones de euros.

Así consta en un auto, en el que el tribunal da traslado a las autoridades helvéticas de estos consentimientos para continuar con el trámite iniciado hace dos meses cuando la Sección de Ejecutorias de la Audiencia Nacional dictó un decreto de ejecución por el que instó a solicitar la repatriación de los fondos para que estos condenados puedan hacer frente a la "responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias" a las que fueron condenados en este procedimiento.

La petición se hizo en conformidad con la sentencia firme del Tribunal Supremo del pasado octubre sobre los primeros años de actividades de la Gürtel. Así, siguiendo el curso del trámite, el pasado 22 de febrero se solicitó a Correa, Crespo, Bárcenas y Yáñez que dieran su consentimiento expreso para poder reclamar a Suiza la repatriación de sus fondos.

También solicitó la autorización de Arturo Fasana, quien habría gestionado la cuenta abierta en el banco Credit Suisse de las empresas Golden Chain y Main Business, propiedad del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa.

Fasana ya no administra cuentas del líder de la Gürtel

No obstante, Fasana manifestó que no tenía ninguna objeción a la transferencia de los fondos bloqueados, pero que ya no tenía ninguna facultad legal sobre la misma puesto que cesó en 2010 como administrador de las dos empresa de Correa.

En concreto, una vez sumadas las responsabilidades civiles, los comisos y las multas, las cantidades objeto de condena en el caso de Correa, penado a 51 años de cárcel por los primeros años de actividades de la trama Gürtel, ascienden a un total de 11,3 millones que se encontraría en una cuenta del banco Credit Suisse.

En el caso de Crespo, condenado a 36 años y ocho meses por esta pieza de la macrocausa, suman 5,1 millones de euros, por lo que se pide que se liberen los fondos bloqueados en esa misma entidad bancaria y en el banco Mirabaud.

En cuanto a Bárcenas, penado a 29 años y mes de cárcel, se reclaman 36,2 millones de euros que tiene en dos cuentas abiertas en los bancos Lombard Odier y LGT Bank; mientras que la responsabilidad económica de Iván Yáñez, que tan sólo fue condenado a un año y 10 meses de prisión, asciende a 6 millones de euros de los que dispondría en el banco LGT Bank y en Banque Syz.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional añade en su resolución que, una vez satisfecha las responsabilidades pecuniarias a las que han sido condenados, si queda alguna cantidad sobrante, éste debe permanecer disponible para futuras condenas que les puedan imponer en el marco del caso Gürtel.