'Fact checking': Las 4 mentiras del cartel de Vox sobre los menores extranjeros no acompañados

Desde que Vox irrumpió en las instituciones ha hecho del odio una de sus principales armas políticas. En el centro de su diana, la formación de Santiago Abascal ha colocado siempre a los menores extranjeros no acompañados, a los que se refieren como 'menas' de manera descalificativa, para criminalizarlos y exigir su repatriación. Entre las decenas de bulos que ha vertido el partido ultra contra estos jóvenes que llegan a España sin familia y que son acogidos por las instituciones del estado, está el cartel que colgaron el pasado martes en la parada de metro de Sol, una de las más concurridas de Madrid.

En el cartel se puede ver a una señora mayor enfrentada a un joven encapuchado que oculta su rostro. "Un 'mena', 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes", se puede leer en la propaganda del partido de extrema derecha. Los dirigentes de Vox llevan semanas criticando el gasto que supone mantener a estos menores y la merma de recurso que implica para otras partidas. Pero, la verdad, es que sus afirmaciones -al igual que el anuncio- están sustentadas sobre datos falsos y realidades tergiversadas.

¿Se dan 4.700 euros a los menores extranjeros no acompañados?

No, los menores extranjeros no acompañados no reciben 4.700 euros al mes, sino que es la cuantía media que invierte la Comunidad de Madrid en su manutención. La Consejería de Políticas Sociales y Familia de Madrid destinó el año pasado 96.100.000 euros para cubrir las más de 1.900 plazas en centros residenciales para menores, independientemente de su origen. Esta cuantía, divida entre los 12 meses del año, supone un total de 4.208 euros por menor residente al mes que se destinan a pagar las instalaciones y su mantenimiento, los sueldos de los trabajadores, la manutención de los menores, su formación…

¿A cuántos menores extranjeros no acompañados tutela la Comunidad de Madrid?

a Comunidad de Madrid solo tutela a 269 menores extranjeros no acompañados, lo que supone un ínfimo 7,2% del total. A 31 de marzo de 2021, ell Gobierno autonómico da asistencia a 3.709 menores –entre los que están en centros y los que están en familias de acogida-. De todos ellos, 2.635 tienen la nacionalidad españoles (71,1%), 1.072 son extranjeros (28,9%) y, de estos, solo 269 entran en la categoría de menores no acompañados.

¿Las cuantías destinadas a mantener a estos menores restan recursos a las pensiones?

No. Los 96.100.000 euros que se destinan a la manutención de los menores tutelados en la región proviene de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Es decir, se trata de un gato de la comunidad autónoma. Sin embargo, el pago de las pensiones a todos los jubilados y pensionistas lo realiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social, perteneciente al Ministerio de Seguridad Social, a cargo de la Tesorería General de la Seguridad Social. Por tanto, reducir el gasto en la acogida de menores en Madrid no tendría ningún reflejo en las pensiones al ser gestionados por instituciones diferentes y a niveles territoriales distintos.

¿Las pensiones en España son de 426 euros?

No. La pensiones de jubilación mínima con 65 años para personas sin cónyuge es de 689,70 euros al mes (9.655,80 euros en 14 pagas). Lo mismo ocurre con las pensiones de viudedad para las personas mayores de 65 años. No obstante, estas son las cuantías mínimas. Actualmente en España la pensión media de los 9,8 millones de pensionista se sitúa en 1.030,96 euros, muy superior a la cifra ofrecida por Vox.