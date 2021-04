El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha anunciado que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía en Madrid contra el candidato de Ciudadanos (Cs) a las elecciones a la Comunidad, Edmundo Bal, por llamarle corrupto, y no descarta hacer lo mismo con la presidenta del partido, Inés Arrimadas.

En una entrevista concedida a Onda Cero Melilla, De Castro ha considerado "un insulto muy grave" que Bal se refiriera a él como un corrupto, cuando afirmó en un mitin que "los corruptos no duran ni cinco minutos" en Ciudadanos, solo un día después de que la formación informara de la expulsión de sus filas de su líder en Melilla y presidente del Gobierno regional.

La denuncia, ha informado De Castro, es por una supuesta vulneración del derecho al honor, ya que las declaraciones de Bal tuvieron como consecuencia que "han salido en toda la prensa", y ha dejado claro que no lo piensa consentir viniendo de alguien que "lleva dos días en Cs" y no le conoce "de absolutamente de nada". "Se olvida de que, además de ser Cs, soy una autoridad pública y hay que respetarla. Está acusando de un delito a una autoridad, por ahí va la denuncia a la Fiscalía", ha dicho De Castro, en cuya opinión "parece mentira que Bal sea abogado del Estado".

El presidente melillense ha dicho que no descarta otro tipo de acciones, entre ellas, una posible denuncia a Arrimadas: "Ya veremos", ha apuntado al respecto. A su juicio, el anuncio de su expulsión se debe a que Cs, en la campaña electoral a la Comunidad de Madrid, "necesita hacer un poco de marketing" a su costa con lo que considera "un montaje más que sospechoso", ya que asegura que en los estatutos de la formación naranja no se recoge que tenga que comunicar su situación judicial.

En cualquier caso, ha afirmado que "no se puede esconder nada que es público" y cree que se trata de "una persecución absurda" porque él pertenece al sector crítico de Cs, algo que ha dicho que seguirá haciendo. "Yo me iré de mi partido cuando yo quiera, no cuando quieran ellos. Por ahora, voy a seguir perteneciendo y a ver qué pasa después del cinco de mayo, que vienen mal dadas, es evidente. Pero también hay un sector crítico que lo mismo recupera el partido, lo mismo lo refunda. Hay varias opciones", ha aseverado.