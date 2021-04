José García Montalvo: "Tiene más relevancia el conflicto intergeneracional que el interclasista"

Yo le llamaría conflicto intergeneracional. Hay partidos que hablan de conflicto entre clases sociales, ricos y pobres, pero en España no es esa la situación. La demografía ha cambiado, hay mucha gente jubilada o que va a jubilarse, y eso quiere decir nueve o 10 millones de votos. Los jóvenes no tienen voz y los de arriba sí, y se manifiestan y piden que les suban la pensión. La media de pensión de los nuevos jubilados es superior a lo que cobra ahora un joven, esto no va bien.

El paro juvenil tampoco va bien.

Las tres últimas crisis hemos tenido una tasa de desempleo más grande que ahora, cuando tú estás pasando esa situación parece peor de lo que ocurrió en el pasado, pero no lo es. En 1983-84 el paro juvenil estaba al 50%, luego mejoró, en el 91-92 subió al 52%, luego mejoró, en el 2007-08, al 52%, luego mejoró, ahora al 40%... Es horrible, pero ya lo he visto antes.

El precio de la vivienda impide la emancipación.

En Alemania la proporción del alquiler es del 54-55%, en un país normal tienes mucho alquiler. No tiene sentido que un joven a los 22 años tenga una casa en propiedad con los visillos ya puestos. El problema de España es que durante 50 años se ha cargado el mercado del alquiler, lo ha destruido, pasando de unas tasas del 40% en los años 50 al 9% a mitad de los 2000. Ahora, los precios son carísimos. Y la ayuda pública no existe, porque han subvencionado viviendas y les han dado el título de propiedad a unos señores que a los 10 años lo han vendido en el mercado libre. No tenemos vivienda de alquiler social, un 1,5%, una vergüenza.

¿Qué papel juegan el empleo y la educación en la emancipación?

La gente no acaba de ver la relación entre el empleo y el abandono temprano del sistema educativo. A finales de los 90 teníamos un abandono del 32%, una aberración, ahora tenemos el 17%, los que antes se emancipaban más jóvenes eran los que abandonaban el sistema educativo, ahora no lo abandonan porque no hay empleo.

¿La generación joven de hoy vivirá peor que la sus padres?

En la evolución de la movilidad (social) en España, los datos no son malos, comparativamente. Si miras cuántas generaciones hacen falta para moverte a la media (de renta) de la distribución, en España hacen falta 4,5 generaciones; en Alemania, 6, y en Francia, 5,5. Tenemos la sensación de que la desigualdad es catastrófica, de que no hay movilidad social, pero los números no parecen decir eso.

¿Podría ocurrir a partir de ahora?

Podría pasar, si no aprovechamos los fondos europeos y la productividad no mejora, si acabamos transfiriendo todos los recursos a la gente que se va jubilando y los que están trabajando ahora van a tener que pagar mañana más impuestos, es posible que en el futuro la cosa sea más complicada y vayamos a una situación de cierto conflicto.

El malestar es mayor ahora.

La queja es más visible. Ves más choques porque la política está mucho más polarizada y eso polariza a los jóvenes, pero en lo que es esencial yo no veo más motivos de queja ahora que podría haber en el 1984 o en el 2009, con tasas de desempleo más altas que las actuales.

Pero no se sienten representados en temas como las pensiones.

Eso es un efecto nuevo. Para mí tiene más relevancia el conflicto intergeneracional en algunos países, y en concreto en el caso español, que el conflicto interclasista. El eje está en otro lado, el eje está en lo que separa por edad. Si eres joven y ves que no hacen nada por ti, y solo hacen por otros, y llega el covid y le suben el sueldo a los funcionarios y a los jubilados, dices: «¿Y yo?».

¿El cheque 12.000 euros para retrasar la jubilación podría frenar el acceso de los jóvenes al empleo?

Cuando la ministra de Trabajo lo dijo se me cayó la cara de vergüenza, suponiendo que la oferta de trabajo está fija y lo que no salga no puede entrar. Entonces, ¿cómo es que hemos tenido jóvenes que han podido entrar en el mercado laboral si con el baby boom por arriba no salía nadie? No tiene justificación.

¿Entonces le parece bien?

La ventaja es que reduce el coste para el sector público. ¿Qué ventaja tiene el joven? El déficit de la Seguridad Social se paga con impuestos, si te jubilas más tarde, son menos impuestos que tendrán que pagar.

Los jóvenes están sobrecualificados para el empleo que les ofrecen.

Puntualizaciones, la primera, en eso la primera culpa es de las universidades, no estamos lo suficientemente orientados a lo que necesitan los alumnos. La segunda es que hay mucha gente que sigue decidiendo ir a carreras que no tienen salida. Otra puntualización, hace años, cuando salió el informe PIAAC (de la OCDE) que decía que un graduado universitario español tenía el nivel de conocimientos que uno de bachillerato japonés. ¿Están realmente sobrecualificados?

Pero hay mucha precariedad.

Tenemos demandantes de empleo precario, porque tenemos empresas muy pequeñas. Si tú vienes con un máster, piensan es que eres un gasto más grande, en lugar de pensar que eres una inversión. Por lo general, el empresariado individual no ve la ventaja de contratar a alguien de alta cualificación.

¿Cómo afectará la pandemia?

Agravará las cosas. Lo más importante es lo que llaman el efecto cicatriz: cuando un joven entra en un mercado laboral malo o muy malo, su trayectoria laboral hasta el final de sus días será muy mala, y esto no hay forma de cambiarlo. Tendrá periodos de desempleo más largos, salarios más bajos...

Qué panorama más oscuro.

Es oscuro porque no hay interés por parte del sector público en apoyar a este grupo de edad. Pero la experiencia nos dice que las cosas se han puesto muy mal y luego se han arreglado. Lo que me preocupa, más que estos ciclos, es si en el largo plazo vamos a mejorar o no, si estructuralmente el mercado de trabajo va a cambiar para que los jóvenes puedan tener un empleo razonable.