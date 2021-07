La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha asegurado que la Generalitat no pasará a un "plan B" al saberse que el Tribunal de Cuentas ha pedido un informe a la abogacía del Estado sobre los avales del gobierno catalán a los 34 imputados por el Tribunal en el caso de la política exterior y el procés. "“El Govern sigue defendiendo sin fisuras y sin dudas la legalidad de este aval, no hay ningún motivo objetivo para pensar que no se puede aceptar, porque el decreto es jurídicamente impecable, que el Tribunal de Cuentas deje de hacer política y atienda a criterios estrictamente jurídicos”, ha afirmado la portavoz en rueda de prensa.

Plaja ha añadido que no hay por el momento plan B por si finalmente el Tribunal de Cuentas determinara no legal la vía del aval. Un plan B que han sugerido los partidos que apoyan al Govern. "Se sigue buscando lo que ya se había anunciado, un banco o entidad bancaria que de respuesta a este aval, y no hacemos futuribles. No dudamos de que no se aceptará. No hablamos en este momento de plan B”, ha asegurado la portavoz tras la reunión del Consell Executiu.

Plaja ha eludido valorar las discrepancias que han aflorado en el seno del Govern -y de los grupos de JxCat y ERC- en la gestión de los avales a los 34 encausados. "Lo más relevante es que se ha podido hacer el aval, no se ha hablado" respecto a la polémica, ha asegurado la portavoz del Ejecutivo.

El Govern sí participará en el consejo de política fiscal

El Govern ha confirmado que el president Pere Aragonès no participará en la conferencia de presidentes del próximo viernes, pero el titular de Economia, Jaume Giró, sí participará telemáticamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Se conectará, porque según ha explicado en la reunión del Govern, en este encuentro está previsto que se sepa el objetivo y margen de déficit y quiere aclarar incertidumbres sobre los presupuestos del 2022".

"Conseguir todo lo que se plantea el Govern, que se incluirá en el orden del día que se está perfilando", ha afirmado por otra parte Plaja sobre la comisión bilateral Estado-Generalitat del próximo 2 de agosto, en relación a las 50 transferencias pendientes del Estado a la administración catalana, según datos de la portavoz.

Toque de atención a Junts

Plaja no ha querido valorar la polémica entre Junts y ERC por la sugerencia del partido del expresident Carles Puigdemont de recortar el período de dos años de negociación con el Estado fijado en el pacto de Govern. Sin entrar a valorar la polémica entre partidos, la portavoz ha recordado: "Tenemos un acuerdo de Govern que se firmó prácticamente hace cuatro días y recoge de forma diáfana la posición del Govern respecto a este tema, más allá de las percepciones u opiniones de parte. El Govern va a apostar al máximo para conseguir fundamentos tan sólidos como reales para conseguir la amnistía y la autodeterminación”, mediante la mesa de diálogo