El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón considera que la investigación del espionaje sufrido por el extesorero del PP Luis Bárcenas para arrebatarle lo comprometedor para el partido que pudiera guardar, conocido como Operación Kitchen, no necesita más diligencias y la ha dado por concluida. El auto de transformación en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura del juicio oral, propone juzgar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a su secretario de Estado Francisco Martínez y a la cúpula policial que estaba imputada, pero deja fuera de las actuaciones a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, a su marido, Ignacio López del Hierro, y a su exjefe de gabinete, José Luis Ortiz, al no apreciar que existan indicios suficientes contra ellos para que se sienten en el banquillo, pese a los audios y agendas del principal imputado en el caso, el excomisario José Manuel Villarejo, así como algunos testimonios, que les situaban al tanto del dispositivo.

El magistrado, que ya tardó nueve meses en aceptar la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Cospedal y López del Hierro, descarta en su auto, de 81 páginas, la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior en la trama y delimita los hechos objeto de enjuiciamiento sobre la base exclusivamente de los indicios existentes. Por eso limita la responsabilidad penal a Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, como máximos responsables del resto de implicados que también propone sentar en el banquillo, entre los que se encuentran el número dos de la policía Eugenio Pino y los comisarios policiales que participaron en los seguimientos a los que se sometió a Bárcenas y a su familia y en la contratación de su chófer, Sergio Ríos, como colaborador policial a cambio de 2.000 euros procedente de los fondos reservados.

Cúpula policial de Rajoy

El juez propone juzgarles, junto con los comisarios José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano y Andrés Manuel Gómez Gordo por los delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación de caudales.

Ante el juez, Cospedal aseguró que ella no tenía capacidad para montar un dispositivo parapolicial, porque las competencias sobre la policía dependen de Interior, no del partido en el Gobierno, y que si hubiera querido arrebatar a Bárcenas información comprometedora para el partido no le habría devuelto las cajas con documentación que le guardó meses en la sede central, en la madrileña calle de Génova. Insistió en que en sus encuentros con Villarejo nunca le aportó nada que no estuviera ya en prensa.