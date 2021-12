El Gobierno admite que "habrá contactos" esta tarde con ERC sobre la ley audiovisual, con el objetivo de mantener la mayoría parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado. Aunque el Ministerio de Presidencia niega que el encuentro entre Félix Bolaños y los republicanos catalanes esté teniendo lugar en estos momentos , sí reconocen que "habrá contactos" durante la tarde.

Esta misma mañana, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo está "muy abierto" a negociar la Ley Audiovisual con los grupos parlamentarios en el Congreso, pero ha advertido que la norma "no puede contradecir la normativa europea". Así lo ha señalado en una entrevista en Onda Cero, tras ser preguntada acerca de la advertencia de Esquerra Republicana que rechazó la norma por no incluir a plataformas como Netflix en la Ley Audiovisual para que, como mínimo, incluyan un seis por ciento de su oferta en catalán, euskera o gallego.

"El proyecto de ley va a llegar en los próximos días al Congreso y se inicia un proceso de negociación en el que estaremos muy abiertos a la negociación con los grupos como siempre hacemos", ha explicado la vicepresidenta, al tiempo que ha enfatizado que "todo el proyecto de ley tiene unas cuotas tremendamente complejas" y que no pueden hacer algo que "contradiga la directiva" europea.

Sobre si el enfado de ERC puede interferir en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha señalado que "no se puede mezclar los presupuestos con otra ley y ha pedido "centrarse en lo importante". Esquerra no está satisfecha con el proyecto de Ley Audiovisual ha anunciado que presentará enmienda para que empresas como Netflix, que no tienen sede en España, tengan que aplicar la cuota de producción en lenguas cooficiales que su partido pactó con el Gobierno.

Mensaje de tranquilidad del PSOE

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, cree que no habrá mayores problemas con ERC sobre la ley audiovisual que aprobó este martes el Ejecutivo y seguirán hablando con los republicanos catalanes: "Ellos saben que cumplimos nuestros acuerdos y esta vez también va a ser así".

Según la ley aprobada por el Consejo de Ministros, las plataformas de contenidos audiovisuales internacionales con sede fuera de España no tendrán que aplicar la cuota del 6 por ciento de producción en las lenguas cooficiales.

Asens marca sus líneas rojas

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha avisado el PSOE que la formación lila está "más cerca del no que del sí" a la ley audiovisual. En declaraciones este miércoles por la mañana en la cámara baja, Asens ha criticado que los socialistas no han negociado con ellos la norma y ha denunciado que Unidas Podemos "no ha participado en la redacción de esta ley".

"El PSOE ha decidido negociar con ERC, que es un partido de la oposición, pero todavía no ha negociado con su socio de gobierno", ha afirmado Asens, que ha recordado a los socialistas que Unidas Podemos ha presentado varias "propuestas que van más allá de las lenguas cooficiales" al PSOE, pero no ha obtenido respuesta.