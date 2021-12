Salvador Illa: "Siento que ganamos apoyos día a día para gobernar Cataluña"

Volvemos a las restricciones sanitarias. Como exministro de Sanidad, ¿qué le puede decir a quien se ha vacunado y ve ahora con desconcierto que suben los casos y los ingresos hospitalarios?

No hay ninguna duda de que el camino de salida es el camino de la vacunación. Es verdad que hay un aumento de casos debido a la variante ómicron, más contagiosa, pero al parecer con unos índices de letalidad mucho más bajos. Pero si no tuviéramos los índices de vacunación que tenemos, habría cifras de fallecidos y una carga hospitalaria muy superiores.

¿Está a favor entonces de volver a las mascarillas al aire libre?

Estoy a favor de todo lo que acuerden las autoridades sanitarias, no voy a introducir ningún matiz.

Usted sale del congreso del PSC con todo el poder en el partido. ¿Qué priorizó usted a la hora de confeccionar la ejecutiva?

Una precisión: todo el poder del partido lo tienen los militantes. Yo intenté combinar experiencia con nuevos valores, mantener la paridad, combinar edades, que fuera territorialmente representativa... Subrayar, en fin, el carácter colectivo de nuestro proyecto. Hablé con los responsables de las 16 federaciones del partido y escuché sus opiniones, con el objetivo de conducir al partido a gobernar Cataluña.

Quieren gobernar, pero tras las últimas elecciones quedó claro que al PSC hoy por hoy no le basta con una victoria electoral para gobernar. ¿Tiene una estrategia concreta para llegar a la Generalitat?

Sí, claro. Tener la confianza de la mayoría de la ciudadanía de Cataluña en términos suficientes para formar gobierno. Y creo que esto va a llegar. Si las cosas siguen yendo como hasta ahora, si tenemos un Govern como el de Aragonès con un nivel de fragilidad interna muy alta que no afronta los problemas... Yo siento que ganamos apoyos día a día para gobernar Cataluña. Nos conviene un proyecto político que esté pensado para el 100% de la ciudadanía. Ahora tenemos un proyecto dirigido, en el mejor de los casos, al 52%. Olvidan ya de saque al 48%. Yo quiero poner el acento en lo que nos une, que es mucho: una sociedad democrática, una economía de mercado complementada por un estado del bienestar... Si tengo que elegir un objetivo político que considere fundamental para Cataluña para el año 2022, no lo dudo: diálogo entre catalanes.

¿Tiene la impresión de que si no se rompen los bloques identitarios que perviven en la política catalana el PSC tiene pocas opciones de volver al Govern?

Al PSC algunos no le auguraban ningún futuro, otros un futuro residual, y aquí estamos. Lo que hay que hacer es trabajar. ¿Dónde está el 52%?

¿En el Govern?

No, en el Govern está, para ser exactos, el 41,37% de votos. La CUP ya se ha desmarcado, dice que Aragonès no supera la cuestión de confianza. A ver si nos entendemos: un Govern debe ser del 100% de los catalanes. Ya autoetiquetarte como el Govern del 52%... Pero es que además eso ya se ha roto, no ha durado ni seis meses.

¿Por qué quiso que el lema 'un sol poble' fuera una de las ideas centrales del congreso del PSC?

Quien primero la mencionó en el congreso fue Raimon Obiols, que hizo una intervención que hay que leer, si no estudiar. El PSC fue un actor político determinante para que en Cataluña hubiera solo una línea educativa. Yo veo que en un lado y en otro hay esfuerzos por romper esto. No hay que dedicar muchos adjetivos para descalificar las expresiones de Pablo Casado. Pero también es deleznable que, desde una posición diametralmente opuesta, se ponga el foco en el centro educativo de Canet de Mar o se señale a un alumno de cinco años, o que se quiera confundir sibilinamente la defensa del catalán con los ataques al castellano.

Hay gente que equipara hablar catalán con ser independentista para dividir

¿La posición del PSC al respecto de la inmersión sigue siendo la misma que hace varias décadas, cuando se inició ese debate?

¿Qué credibilidad tiene una persona que anima a que no se cumpla una resolución judicial que pide tres horas más de castellano a la semana y lleva a sus hijos a una escuela donde ya se hace eso sin resolución judicial?

Está hablando del 'conseller' d'Educació.

Y de otros. Hay exdiputados que piden volver a las líneas segregadas. ¿De qué estamos hablando? ¿De dividir? Ahí no nos encontrarán a nosotros. Estamos a favor de que el catalán sea lengua vehicular. Nos parece también que hay que actualizar el modelo conforme a la nueva realidad social de Cataluña: en función de la realidad sociolingüística de cada territorio, las autoridades educativas tienen que establecer el porcentaje exacto de catalán, castellano e inglés. En algunas zonas donde el uso social del catalán está más implantando probablemente convenga reforzar la enseñanza del castellano, y viceversa. Hay que utilizar la lengua como un punto de encuentro, y no como un elemento de confrontación. Hablar catalán no tiene que equipararse con ser independentista y hablar castellano con ser constitucionalista. El catalán es mi lengua materna y no soy independentista, y hay gente que se empeña en hacer esta identificación para dividir.