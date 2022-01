La nueva cúpula de los Mossos se defiende y niega injerencias políticas

La prefectura de los Mossos d’Esquadra, que tomó el relevo del mayor Josep Lluís Trapero antes de la Navidad con un ruido de fondo que ha ido subiendo de decibelios, se ha reunido este jueves con periodistas que cubren habitualmente la información de Sucesos en la comisaría de Les Corts. El comisario jefe, Josep Maria Estela, acompañado del resto de miembros de la cúpula, Eduard Sallent y Rosa Bosch, y de la también nueva portavoz, Montserrat Escudé, han querido dar su versión acerca de las motivaciones reales que hay detrás del polémico relevo de Trapero al frente de los Mossos decidido por Esquerra y de los cambios que ellos han llevado a cabo y han acabado de enturbiar el asunto, sobre todo, por la destitución del intendente Toni Rodríguez al frente de la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC).

Según la prefectura, a quien se acusa de estar enfrentada con Trapero, la figura del mayor merece el máximo respeto de los nuevos responsables del cuerpo policial “por lo que ha hecho, por lo que ha sido y por lo que ha sufrido”. En ningún caso, han remarcado, debe interpretarse “como un dardo hacia Trapero” el comentario que Estela hizo en su rueda de prensa de presentación acerca de que a partir de ahora debería hablarse del cuerpo con la primera persona del plural y sería desterrada la primera persona del singular. Un comentario que, así entendió la prensa, aludía a la etapa anterior de Trapero, marcada por un liderazgo más duro. “Lo que sí queremos es dejar claro que apostamos por el consenso, que creemos en las decisiones que se toman de forma consensuada”, reiteran.

Sobre Rodríguez, que llegó a pedir el amparo del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) mientras investigaba a miembros del Govern por las presiones recibidas, tal como explicó este diario, la prefectura ha explicado que no ha sido apartado de la CGIC por ninguna razón vinculada a esas pesquisas, que ya han terminado y están pendientes de juicio. La decisión se toma porque no gustaba su forma de dirigir esa comisaría, de la que dependen más de 2.000 investigadores. “Se puede ser un cirujano extraordinario, pero no un buen director de hospital”, han argumentado para ilustrar a través de esta metáfora que reconocen el talento como investigador de Rodríguez pero discrepan sobre su forma de mandar.

Sobre la nueva destinación de Rodríguez, a quien han hecho jefe de la comisaría de Rubí, la prefectura ha negado que se trate de un castigo. Como no lo ha sido tampoco, mantienen, el nombramiento del comisario Carles Anfruns como jefe de la Sala Central, un rol, de entrada, de menos relevancia y que también llamó la atención al ser publicado. “Deberían aceptarse estos cambios de forma menos agria porque forman parte del hecho de trabajar en este cuerpo”, han recordado. Con estas palabras, la prefectura ha querido dejar claro que no se ha llevado a cabo una purga de personas afines a Trapero, como lo era Rodríguez. Una idea que han apoyado sobre otro razonamiento: el perfil de las personas que cogen el relevo de Rodríguez y del jefe de la Unitat Anticorrupció, que presentó la dimisión tras conocer la destitución del intendente. En ambos casos, han subrayado, se trata de personas de la máxima confianza de Rodríguez y, en consecuencia, se apuesta por mantener el rumbo de la CGIC. Quien ha asumido la jefatura de comisaría es Ramon Chacón, que también está detrás de las investigaciones que afectaban al Govern –al ‘conseller’ Buch, a la entonces ‘consellera’ Laura Borràs y actual presidenta del Parlament o a la trama del 3%–. Y quien encabezará la Unitat Anticorrupció será el número 2 del jefe que ha dimitido. La única cosa que no han aclarado en este encuentro ha sido por qué el intendente Rodríguez tuvo que pedir amparo judicial mientras llevaba a cabo estas investigaciones.